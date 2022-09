Véget ért a bányászok, tűzoltók, rendőrök és mentők közös munkája, amelyre a három áldozatot követelő miskolctapolcai pinceomlás miatt volt szükség. A mentést a Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította. A résztvevők folyamatos omlásveszély mellett, rendkívüli esemény és baleset nélkül végezték a feladatukat.

Ismeretes, hogy három fiatal férfi végzett munkálatokat egy Miskolctapolcán található pincében 2022. augusztus 31-én a reggeli órákban, amikor a pince mennyezete beszakadt és a munkásokat maga alá temette. Egy meglévő pincét bővítettek egy 15 méteres járat után szerettek volna kialakítani egy termet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a területet lezárták. Az életjelet nem adó férfiak pincéből történő kihozása az omlásveszély miatt speciális intézkedéseket igényelt.

Nyomozás, vizsgálat

Az üggyel kapcsolatban – miután megtalálták az áldozatokat – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a tanúkihallgatások és helyszíni adatfelvétel nyomán foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával indított eljárást - tudtuk meg Varga Rudolf rendőr főhadnagytól, sajtóreferenstől.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya munkavédelmi és foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a miskolctapolcai halálos kimenetelű munkabaleset körülményeit. A hatósági ellenőrzések folyamatban vannak - tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részéről Boronkai Edina.

A speciális mentők is jártak a helyszínen, a keresésben azonban nem volt feladatuk. A baleset vélhetően azért történhetett meg, mert az ásáshoz nem építettek támfalakat - mondta el lapunknak Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport vezetője. Volt egy rész, ahol elvált a homokkő és a márga. Itt tudott elcsúszni egymáson a két réteg, mert nem bírta a tartást - fejtette ki.

Hasonló pincebeomlások gyakoriak Eger környékén, de találkoztak már ilyennel Rudabányán is, ahol a salakszén szedés közben omlott szintén három emberre a gödör.

Kérdésünkre Gaál Péter munkabiztonsági szakértő a balesettel kapcsolatban lapunknak általánosságban elmondta: sajnos árokásásnál gyakran előfordul beomlás. De a pinceásás még veszélyesebb. Engedélyezése is a bányaigazgatósághoz tartozik és fokozott elővigyázatosságot igényel. Fontos, hogy talajmechanikai vizsgálat előzze meg a munkát, ami alapján ki lehet választani a megfelelő technológiát. Egyébként a földomlás azért is veszélyes, mert nem is kell, hogy befedje az embert, ha a mellkasáig ér, néhány levegővétel után megfulladhat. Ilyen baleseteknél fontos megvizsgálni, hogy ki döntött a munka elvégzéséről, ki adta ki az erre vonatkozó utasítást - fejtette ki a szakértő.