Kollégánk, Ádám János fotóriporter biztosított lakhatást egy háromfős, kárpátaljai menekült családnak, üresen álló lakásában, a Győri kapuban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve. Az előkészületekről, valamint a beköltözésről 2022. május 17-én írtunk. Mára szépen berendezkedtek és előkészítették fiuk iskolakezdését is.

Sikerült elhelyezkedniük

– Májusban költöztünk be, úgyhogy most még furcsa itt nekünk, meg kell szoknunk. Miskolcon teljesen más minden, mint a mi kis csendes Beregszászunkon volt, ahol mindenki ismer mindenkit. Olyan, mintha mély vízbe dobtak volna minket – vallotta be Zsuzsanna, az anyuka. – Bár az unokatestvéremék szintén itt vannak, édesanyám egyedül maradt Beregszászon a családi házában. A báttyámék is Kárpátalján maradtak. Mi nagyon örülünk, hogy nyugodt környezetben élhetünk Miskolcon és bárhová ki tudunk menni. Lillafüreden is jártunk már, gyönyörű. Több dolgot sikerült elintéznünk. Kaptunk magyar okmányokat és Maximot, a fiunkat beírattuk a diósgyőri református általános iskolába. Izgulunk kicsit, újra kell járnia a negyedik osztályt, mivel más a tanterv. A férjemmel mindketten találtunk munkát. Varrónőként a szakmámban tudok majd dolgozni a Magyar Vöröskereszt Tű, cérna, szeretet varrodájában.

Szívesen maradnának

A családfőt jövőbeli terveikről is faggattuk.

– Ukrajnában egyelőre nem látjuk a jövőnket, ezért szeretnénk Miskolcon maradni. A lakásban jól berendezkedtünk, egy-két szomszéddal már megismerkedtünk. Ádám Jánosnak köszönhetően mindenünk van, ilyen jólelkű, segítőkész emberrel ritkán lehet találkozni – mondta János, ukrán nevén Ványa, az édesapa. - Az otthoniakkal telefonon szoktunk beszélni. Eddig egyszer látogattak meg minket. Kárpátalján klíma karbantartóként dolgoztam, itt hasonló területen sikerült elhelyezkednem. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segített tartós élelmiszerhez jutni és kaptunk tőlük vásárlási utalványt ruházkodásra. A városban biztosított számunkra, hogy ingyen utazhatunk a tömegközlekedési eszközökön.

Kárpátalján is félnek

A kárpátaljai viszonyokról is megosztottak pár részletet.

– Bár Beregszászon nincsenek harci események, de mindenki fél, mert bármikor eltévedhet egy rakéta. A légiriadók az ottaniakat is érintik. Alvó gyerekeket kénytelenek levinni az óvodából a pincébe, ahogy az iskolai oktatást ugyancsak rendszeresen meg kell szakítani. Sőt azokon a helyeken, ahol nincs óvóhely, egyáltalán nem indul be az oktatás. Félő, hogy télen nem lesz gáz. Az ismerőseink nagy része már elmenekült Kárpátaljáról. Rengeteg a Belső-Ukrajnából érkezett ukrán ajkú menekült, akiket az üresen álló oktatási intézmények épületeibe költöztettek be, de ők is szeretnék később átlépni a határt. Néhány gyár szintén Kárpátaljára költözött a munkásaival – fejtette ki Zsuzsanna.