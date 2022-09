Az energiaválság következtében újra reneszánszát éli a gázkazán mellett a cserépkályha, a kandalló, a szilárd tüzelésű kazán.

A gázfűtés jegyében eltelt évtizedek alatt sokaknál feledésbe merült, hogy mivel jár ez. A fiatalabb generációknál pedig eleve kimaradt a fontos tapasztalatok megszerzése, amelyek elengedhetetlenek a szilárdtüzelésű kályhák biztonságos használatához. Sokan nem megfelelően tárolják a fűtőanyagot, így annak minősége és szárassága nem elég jó. Ennek következtében úgy gondolják, hogy a begyújtást valamilyen folyadékkal szeretnék segíteni. Esetenként benzinnel, vagy más égést elősegítő folyadékkal.

Veszélyes rásegítés

Soha ne használjunk éghető folyadékokat a tűz élesztésére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet a végeredménye. Az éghető folyadékok szobahőmérsékleten is könnyen párolognak, és ezek gőze gyúlékony. Ezeket a gőzöket egy szikra könnyen lángra lobbanthatja. A másik nagyon fontos szempont, a megfelelő hatásfokú fűtés érdekében az, hogy mindig a kályhának megfelelő és jó minőségű fűtőanyagot használjunk. A nem megfelelő, vizes tűzifa használata eleinte koromlerakódáshoz, majd kéménytűzhöz vezethet. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy fokozott körültekintés szükséges a fűtési idény előtt, mert a nem megfelelő technikával való fűtés, akár szén-monoxid mérgezéshez is vezethet.