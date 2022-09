"A miskolci tömegközlekedésben bekövetkezett az, amit senki nem mert gondolni. Járatsűrítések helyett elektromos rollerekkel és biciklikkel akarják javítani a káoszos tömegközlekedést Miskolcon” - emelte ki Hollósy András, a Fidesz-KDNP miskolci frakciószóvivője kedden tartott sajtótájékoztatójukon. Hozzátette, hogy „a városvezetés szerint a kétkerekű eszközöket a buszok és villamosok helyett is lehet majd használni”. Hollósy András szerint ugyanis a közgyűlési határozatban is szerepel, ahogyan fogalmazott, hogy „a városi közlekedés alternatívájaként szeretnék ezt kínálni a miskolciaknak”. - Az elképzelés alapvetően jó is lehetne, ha éppen csak turisztikai célokat szolgálna, de szakadó esőben, fagyban és hóban nem hisszük, hogy ez lenne a közlekedési alternatíva a busszal és villamossal szemben. Egyáltalán nem életszerű az, hogy idős, beteg emberek így közlekednének, így mennének az orvosi rendelőbe vagy a gyógyszertárba, vagy családanyák az óvodába és a bölcsődébe – hangsúlyozta a szóvivő.

A balesetveszélyre is felhívta a figyelmet a szóvivő. "Információink szerint a jelenlegi kerékpáros infrastruktúrára akarják ráépíteni az e-roller hálózatot, ami azért problémás, mert a mostani kerékpárutak is sok esetben balesetveszélyes gócpontokon át haladnak a városban és az e-rollereknek a szabályozása sem tisztázott még a mai napig – mondta.

Bajusz Gábor önkormányzati képviselő a közlekedés biztonságát veszélyeztető úthibákra hívta fel a figyelmet. Amíg sok helyen veszélyes gödrök és mély kátyúk tátonganak, vagy ameddig a Villanyrendőrnél látható buszmegállóban továbbra is balesetveszélyes a térburkolat, nem tartjuk biztonságosnak és életszerűnek közlekedési alternatívaként – mondta.

"Azt kértük és kérjük a városvezetéstől, hogy állítsa vissza a 2019. október előtti közlekedési állapotokat Miskolcon, mert akkor még gyakran és időben jártak a buszok és villamosok, most pedig ritkán és akadozva. Azonban közgyűlési indítványunkat leszavazták, és helyette a rolleres közlekedést próbálják preferálni” – összegezte Hollósy András. - Az elmúlt 3 évben a miskolci tömegközlekedés országosan is hírhedtté vált. 40 százalékos járatritkítás, óránként közlekedő és esetenként kimaradó buszjáratok, a bliccelők jeggyel történő jutalmazása, bizonyos buszjáratok kézzel történő leintése a megállóban, a menetrend hetente történő változtatása, akadozó wifi és légkondícionáló szolgáltatás, zsúfolásig tömött járatok. Ki kell mondanunk, a baloldali városvezetés megbukott – hangsúlyozta Hollósy András, a Fidesz-KDNP frakciószóvivője.