Régóta várt munkálatok kezdődtek el Miskolctapolcán tavasszal. A Miskolctapolca turisztikai fejlesztése című projekt keretében 628 millió forint felhasználásával megújulnak a parkokban lévő sétányok, új parkbútorokat és pavilonokat is elhelyeznek, a Csónakázó-tavat pedig megszabadítják a felgyülemlett felesleges iszaptól. Az építők által elfoglalt munkaterület a Hotel Kitty parkolójánál kezdődik, és magában foglalja a Barabits sétányt, az úgynevezett geometrikus parkrészt és az ősparkot is. A projekt keretében aztán teljesen megújul a tó környéke is, de – a projekt szerint – kialakítanak egy tanösvényt is.

Hiányos infók

Kétségtelen, hogy egy ekkora beruházás nem csekély felfordulással jár és ezt már az elején tudomásul vették a környéken élők és az érintett vendéglátók. A Miskolctapolcára érkező turista azonban már nem volt ennyire türelmes, hiszen nem sok információhoz volt lehetősége jutni. Csak azt látta, hogy mindenütt lezárások vannak, és segítségükre lévő tájékoztató táblával pedig alig találkoznak. Miután mi is többször szóvátettük a tájékoztatás hiányosságait, elhelyeztek néhány kisméretű angol és magyar nyelvű tájékoztatót, amelyek az utóbbi többnapos esőzései nyomán igencsak megviseltek.