Madárbarát település lesz Encs, adta hírül Mikola Gergely, az abaúji város polgármestere. Az előzményekről szólva kifejtette: májusban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívást tett közzé, amelyben olyan települések jelentkezését várták, ahol a madár- és természetvédelmi beavatkozások még csak terv szintjén léteznek, de szakszerű megvalósításukhoz segítségre van szükség. A pályázat sikeresen lezajlott, az 53 pályázatról a bírálók pontozási rendszer alapján döntöttek. Az egyesület egy pályázatnak köszönhetően tíz települést madárbarát eszközökkel, szaktanácsadással látja el, és lehetővé teszi egy tanösvény kialakítását is. Az öt-tízezer fős városok kategóriában Encs és Komárom lett a nyertes. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai minden településre ellátogatnak majd, felmérik a lehetőségeket és megbeszélik a feladatokat.

A sikeres pályázatnak köszönhetően még az ősszel egymillió forint értékben madár- és természetvédelmi eszközöket helyeznek ki Encsen, ezenfelül a támogatás részeként Madárbarát mintakert tanösvényt is kialakítanak. Az előkészítés részeként a helyszíni bejárás itt már meg is történt.

A cél az, hogy a településen élők is találkozzanak ezekkel az otthon is egyszerűen elkészíthető eszközökkel, és kedvet kapjanak a madarak és a természet védelméhez.

Ember és természet

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arról számolt be, hogy a Madárbarát település mintaprojektre olyan önkormányzatok pályázhattak, amelyek lépéseket kívánnak tenni az ember és a természet összhangjának újbóli megteremtésére, és amelyek közterületein, intézményeiben még nincsenek odúk, odútelepek kihelyezve.

„A 21. század elejére az emberi civilizáció ijesztő és már veszélyes mértékben tette tönkre a természeti környezetet. Fajok halnak ki, élőhelyek semmisülnek meg. A klímaváltozás hatásait napi szinten érezzük a saját bőrünkön. Közös érdekünk, és egyben feladatunk, hogy helyrehozzuk, amit elrontottunk! Ennek a munkának több szintje is van, de a legfontosabb döntések a lakásainkban és a helyi közösségeinkben, a településeken dőlnek el”, fogalmaztak a természetvédők.

A települések kiválasztásakor előnyt jelentett többek között, ha a hosszú távú tervei között egyébként is szerepel a madár- és természetbarát beavatkozások lebonyolítása. Például az önkormányzat tervezi a fa- és bokorkivágások megfelelő időzítését, a fecske- és denevérbarát épületfelújítások bevezetését, a méhlegelők létesítését vagy a zöld felületek egyéb madár- és rovarbarát módon történő kezelését, valamint a biológiai szúnyogirtást. Kiválasztáskor az is előnyt jelentett, ha a településnek már van vagy tervezi a környezeti nevelési program megvalósítást. De az is, ha az önkormányzatnak már van rendszeres együttműködése a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságokkal, természetvédelmi szervezetekkel.