Szerencs képviselő-testülete a vizsgálatok alapján biztosította a szükséges forrást a bontási munkálatokhoz, amelyek augusztus végén kezdődtek meg és mostanra be is fejeződtek. A helyreállítás akár több tízmillió forintba is kerülhet, így jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne helyreállítani a kapuzatot, amelyre nincs meg a saját forrása a városnak.