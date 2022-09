Az elmúlt hetekben több olyan közlekedési baleset és szituáció is történt megyénkben, amelyek érdemesek arra, hogy kicsit bővebben is beszéljünk a hátteréről. Vasúti átjáróban történt baleset és vonatgázolás több is történt – az egyik esetnél szándékosan lépett az áldozat a vonat elé. Gyerekeket gázoltak gyalogátkelőhelyen, és hetvenötödik évében járó nőt lakossági bejelentések után a rendőrök állítottak meg, mert olyan ittas volt, hogy „faltól falig” közlekedett az autójával. Az esetek hátteréről Domokos Tibor rendőr törzsőrmesterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság referensével beszélgettünk.

– A járőrök a közelmúltban egy 1948-ban született hölgyet állítottak meg, aki az autójával járdaszigettől, járdaszigetig közlekedett az úton. A hölgy erősen ittas volt, a hiteles készüléken 0,85 ezrelékes alkoholszintet fújt, ami egy ilyen idős szervezetnek nagyon magas alkoholtartalmat jelent. Személyesen beszéltem a hölggyel, aki azt mondta, hogy két évvel korábban elveszítette a gyermekét, ami feldolgozhatatlan fájdalmat jelent a számára. Mindenkinek van keresztje, mindenkinek vannak problémái, fájdalmai, de ez a kereszt nem engedi meg, hogy felelőtlenekké váljunk és másokat, mások életét veszélyeztessük – hangsúlyozta a referens.

Eldobta az életét

A vonat elé lépő áldozat kapcsán megjegyezte: amikor valaki olyan szélsőséges döntésre jut, hogy eldobja a saját életét az nem róható fel a közlekedés, vagy mások részére. Az áldozat olyan módszert választott, ami más embereket sokkolt, és ők is át kellet, hogy éljék azt, amit egyébként a baleseti helyszínelőknek kell.

A vasúti átjárós balesetek közül egy végül szerencsés kimenetelű is történt a göncruszkai, úgynevezett andráskeresztes vasúti átjáróban, ahol egy mezőgazdasági vontató hajtott az érkező hidasnémeti személyvonat elé. Itt nem történt tragédia.

Mezőgazdasági vontató, kontra vonat

Fotós: Mávinform

– Az, hogy felhajtok egy mezőgazdasági géppel a vonat elé pont attól a helytől tíz kilométerre, ahol baleset megelőzési célzattal gazdasági gépek versenye volt, hát egészen szürreális. Nem sorompós átkelőhely volt, a sofőr pedig nem győződött meg arról, hogy érkezik-e vonat, ami eléggé nagy probléma, felelőtlenség. Nem lehet rutinból vezetni, hogy valahol ritkán jár vonat és úgysem jön. Itt most szerencsére csak egy anyagi káros baleset történt, de tragédia is lehetett volna belőle – mondta ennek kapcsán Domokos Tibor.

Borult a mentőautó

A figyelmetlenség és a kereszteződésbe behajtás kapcsán hasonló baleset történt Miskolcon, ahol egy megkülönböztető jelzést használó, beteget szállító mentőautót borított fel egy autós.

– Tény és való, hogy tilos jelzésen haladt át a mentős, de az látszik, hogy az emberek nem tudják kezelni a váratlan szituációkat, nem elég figyelmesek. Amikor egy megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműről beszélünk, akkor meg kell tenni mindent azért, hogy az áthaladását biztosítsuk. Szigorú szabályai vannak annak, hogy mikor használják ezeket a megkülönböztető jelzéseket és bele kell gondolni, hogy akár a mi hozzátartozónkhoz, a mi problémánkhoz is siethetne az a jármű, így fontos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt célhoz érjenek, hiszen másodperceken múlhat az emberi élet. Sokszor a gépjárművezetők nem veszik ezt figyelembe – mondta a törzsőrmester.

Hozzátette: érdemes lenne a tömegközlekedést előnyben részesíteni, ugyanis egyre több a dugó, nehéz a megyeszékhelyre bejutni, hiszen minden út Miskolcra vezet a megyében, ide van becsatornázva. Viszont nem erre a nagy forgalomra lett tervezve az úthálózat. Probléma az is, hogy már most látszik a társadalmi feszültség a közlekedési helyzetekben, ez pedig tovább nőhet. A közlekedés egy nagyon jó tünethordozó. Megnőtt az ittas, a bódult vezetők, a halálos balesetek száma. Ha nő az ittasok száma, az társadalmi probléma, valami olyan feszültség van, ami miatt az emberek alkoholhoz nyúlnak. Ugyanakkor egyre magasabb a fiatalok körében a kábítószer fogyasztás és beülnek ilyen állapotban az autóba. De egyre több a kimerülten, fáradtan, stresszesen volán mögé ülő ember is, ilyenkor pedig fennáll a veszélye, hogy figyelmetlenek, szétszórtak.

Gyerekeket gázoltak

– Sajnos el kell mondani, hogy az elmúlt időszakban gyalogátkelő helyen is történt gázolás, gyerekeket is elütöttek. Ha nem tudunk eléggé odafigyelni a gyerekekre, akik gyalogátkelőhelyen mennek át, az nagyon komoly probléma. Sajnos az is problémaként jelenik meg, hogy egyébként már gyalogosan is nehezen mozgó emberek még járművet vezetnek, itt az orvosok felelőssége is nagy, hogy megfelelő módon eldöntsék kinek adnak még ki engedélyt a vezetéshez és kinek nem.

A szülő pedig példaértékű a gyerekek előtt, és, ha a szülő sem a gyalogátkelőhelyen megy át az úttesten, akkor a gyerek is ugyanezt a mintát fogja követni. Sajnos elmondható, hogy minden korosztályban megvannak a problémák a közlekedésben. Reflexből csinálunk dolgokat, a tudatosság egyre inkább háttérbe szorul. Ezeket külső kényszerrel megváltoztatni nem lehet, az egyetlen megoldás, ha az emberekben az önértékelés helyrebillen. Ha elkezdem értékelni azt, amim van, hogy van egy gyermekem, akit elveszíthetek egy butaság miatt, akkor következhet be jelentősebb változás a közlekedésben – tette hozzá Domokos Tibor.