Ünnepélyes keretek között átadták az ózdi stadionban azt a műfüves futballpályát, amelyet a Sajóvölgye Focisuli sportfejlesztési programjából valósítottak meg az elmúlt hónapokban. Az egymás mellé épített, két kézilabda pálya méretű küzdőtér nagy segítségre lesz abban, hogy az ózdi gyerekek edzéslehetősége és minősége javuljon.

Köszöntőjében Riz Gábor visszautalt a magyar labdarúgó válogatott kiváló szereplésére, és kiemelte a sport, közösségkovácsoló szerepét. A térség országgyűlési képviselője külön szólt az ózdi labdarúgás legutolsó élvonalbeli szezonzáról, amely pontosan negyven évvel ezelőtt tartotta lázban a város sportszerető közönségét. Az avató ünnepségre egyébként elfogadták a meghívást az 1981/82-es Ózdi Kohász egykori labdarúgói is, akik nosztalgikus élményekkel gondoltak vissza azokra az időkre, és örömmel látták azt a fejlesztést, ami a stadionban megvalósult.

Örömteli

– Mindig örömteli, ha új létesítményt avatunk, mert a magyar sport fejlesztése továbbra is fontos a kormány számára – fogalmazott Berkó Lajos, a sportért felelős államtitkárság kabinetvezetője. – Fontos, hogy Ózdon is biztosítsuk azokat a feltételeket, amit az országban bárhol. A romló gazdasági helyzet ezt az ágazatot is elérte, de bízom benne, hogy közös erővel ezeken a nehézségeken is átlendülünk.

Az ózdi labdarúgás múltjára tekintett vissza a város polgármestere. Janiczak Dávid a megjelent vendégek és az utánpótlás futballisták előtt elevenítette fel a stadion történetét és az ÓKSE egykori sikereit. Az eseményen az is elhangzott, hogy a fenntartásból az önkormányzat is kiveszi a részét, hiszen a terület biztosítása mellett öt éven keresztül, évi kétmillió forinttal segítik a létesítmény karbantartását, biztonságos működtetését.