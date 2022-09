Szinte minden időközi választást sorra elbukta az ellenzék az áprilisi országgyűlési választások óta. A baloldali kudarc elsődleges oka, hogy az ellenzéki szavazók kiábrándultak a baloldali pártokból, ezért a választók otthonmaradásukkal büntetik őket – mutatott rá Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Felhívta a figyelmet, hogy ez nem csak Miskolcon, de ország többi településén is tapasztalható, még az olyan balliberális településeken is, mint Sajószentpéter vagy Budaörs.

Az ellenzék áprilisi országos kudarcának okai a mai napig nincsenek azonosítva, megoldva pedig semmiképpen. Ezek a gondok pedig nemcsak országosan, de helyi szinten is megtapasztalhatóak.

Miskolc esetében pedig nem elhanyagolható, hogy 2019 ősze óta a baloldal vezeti a várost, így az időközi eredménye – a Fidesz-KDNP győzelme - értelmezhető ítélethozatalként is a választók részéről. Az eredmény a baloldal sikertelen ciklusközi vizsgája volt – húzta alá a politikai elemző.

A stabilitást választották

Talabér Krisztián szerint biztosan kijelenthető, hogy a miskolci választókerület lakói alkalmasabbnak gondolják a Fidesz-KDNP jelöltjét a körzet képviseletére, mint az ellenzék jelöltjét.

Rámutatott: Ez fordulat, hiszen 2019-ben még máshogy gondolták. Egy válság során megnő az igény a stabilitásra és a cselekvőképességre, ezt a jobboldali pártszövetség tudja jelen pillanatban Magyarországon biztosítani. Ettől függetlenül, hosszú távú következtetést a részvételi adatok miatt nem célszerű levonni, ugyanis a 2019 őszi választáshoz képest most 30 százalékponttal kevesebb szavazásra jogosult voksolt. Persze ez egyben azt is jelzi, hogy ez a szavazói bázis tudomásul vette, hogy a döntés nélkülük lesz meghozva – hangsúlyozta Talabér Krisztián.

Az elemző arra is rámutatott, hogy Gyurcsány Ferenc minden idők legelutasítottabb magyar politikusa, aki személyesen kampányolt az ellenzéki jelölt mellett a kampány hajrájában.

A Nézőpont Intézet szerint tíz politikailag aktív választó közül mindössze egy találja alkalmasnak az ex-miniszterelnököt arra, hogy fontos politikai pozícióba kerüljön. Gyurcsány népszerűtlensége biztosan nem segítette a helyi jelöltet a támogatottságának növelésében, inkább romboló hatással járt. Az pedig, hogy elégséges mennyiségű képviselő hiányában a Demokratikus Koalíció frakciócsoportja megszűnik, tovább csorbítja a helyi DK kitörési lehetőségeit, hiszen például nem fognak rendelkezni azzal a többletfelszólalási lehetőséggel, ami a frakciócsoport vezetőjének jár – mutatott rá.

Roskadozó összefogás

Bár a baloldali szövetség omladozik, képviselőik között pedig az összeszólalkozás mindennapossá vált, a hatalom iránti vágyból a ciklus végéig bizonyára biztosítják Veres Pálnak a többséget, főleg, hogy ez a többség egyelőre nem látszik törékenynek – húzta alá a politikai elemző.

Hangsúlyozta az is: a politikai harcok vélhetően gátolni fogják a városvezetést abban, hogy a mindennapi problémákat – például a tömegközlekedést - megoldják. Válságos időszak előtt áll a nagyvilág, a baloldal által kiváltott politikai instabilitás pedig csak megerősíti a városvezetés tehetetlenségét – véli az elemző.

A Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével próbál lendületet venni, a nyár közepe óta a párt a cselekvőképes arcát mutatja. A tevékenységük a „készülünk” kommunikációs kampánnyal kezdődött, ami az árnyékkormány létrehozásával zárult – mondta Talabér Krisztián, aki egyben kiemelte, hogy ez bár közjogilag semmit nem jelent, de képesek voltak vele médianapirendet teremteni, ennek segítségével pedig a médiában egy állandó teret kisajátítani maguknak az olyan tevékenységekkel, mint az árnyékkormányülés vagy árnyékkormányinfó. Az elemző meglátása szerint ezzel elsősorban a kiábrándult és szétszéledt ellenzéki szavazóknak üzennek, másodlagosan pedig azoknak a baloldali pártoknak, akiknek az áprilisi kudarc óta nem sikerült semmilyen kézzelfogható eredményt felmutatniuk. Gyurcsány Ferenc az aktivitásával – míg mindenki más tétlen – jelzi, hogy ő a baloldal vezére.

A kormánypártok népszerűségének egyik legfontosabb tényezője, hogy stabilitást mutatnak még a legvészterhesebb időszakban is, illetve van elképzelésük a világ dolgairól, amit könnyen fogyaszthatóan tudnak a választóik elé tárni – húzta alá Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Kormánypárti stabilitás

Kitért arra is, hogy a víziójukhoz pedig cselekvőképesség is párosul és ez hitelessé teszi őket a választók szemében. Bármilyen probléma is merül fel, a kormánypártok fegyelmezett munkával mindig találnak egy járható utat, még ha az jelentősen különbözik is a fősodrú média által közvetített lehetőségektől. Ilyen különleges út volt az unortodox gazdaságpolitika, a keleti vakcinabeszerzés, a fizikális határzár, de a háború kapcsán kialakított békepárti álláspont is.

A kormány érti a néplelket, az intézkedések pedig ehhez az érzülethez illeszkednek.

Leszögezte: A balliberális politikai oldal a népképviselet helyett permanens hatalmi játszmákat folytat a szövetségeseivel, amely a választók számára sem marad észrevétlen. Politikájuk kulcsfogalma a hatalomközpontúság, nem pedig az értékrend vagy a képviselet. További gond, hogy olyan politikai elittel vágnak neki ciklusról ciklusra a választásnak, amely politikai garnitúra már jól ismert a szocialista kormányok idejéből, s amelyet már 2010-ben demokratikus úton a választók elkergettek. Emiatt már nemcsak a kormányképességüket, de az ellenzékképességüket is megkérdőjelezik a választók – véli a politikai elemző.