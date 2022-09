Augusztus elején a Klebelsberg Központnak fel kellett mérnie, hogy mely oktatási intézmények állhatnának át fatüzelésre. A gáz ára ugyanis az egekbe szökött, így az oktatási intézmények rezsije hatalmasra nőhet, különösen a fűtési szezon idején.

Megyénk tankerületi központjait kérdeztük, hogy a fenntartásuk alatt álló intézményekben jelenleg milyen fűtési rendszer működik, és hogy hány intézményben lehetséges áttérni gázról fára. Választ csak a Miskolci Tankerületi Központtól kaptunk, bár konkrétumokat tőlük sem tudtunk meg. A következőket írták:, „a kormány célja, hogy az iskolák zavartalanul, a hagyományos tanrendben működjenek, így készülünk a tanévre. A háború és a brüsszeli szankciók olyan súlyos energiaválságot és gázhiányt okoznak Európában, hogy ennek kimenete jelenleg még nem látható. Minden lehetőségre fel kell készülnünk, arra a szélsőséges esetre is, hogy Európában nem lesz elég gáz. A gázfűtés hiánya akár a magyar lakosságot – így az iskolákat is – elérheti, a kormány ezért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, további gázvásárlást és a gáz kitermelés fokozását. A Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai fejleményeket.”

Normális tanév

Az oktatási intézmények fűtése mindenhol megoldott, hangsúlyozta a Belügyminisztérium közleményében augusztus közepén. Kiemelték: a kormány az európai energiaválság ellenére is normális tanévre készül, az iskolákat az eddig megszokottaknak megfelelően tervezik fűteni, ha azt az európai energiahelyzet megengedi.

„Tisztában van a kormány azzal, hogy jelentős terheket okoz a megemelt rezsiszámla minden iskolának, de azt valahogy kompenzálni fogják számukra” - ezt már Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár mondta a napokban a katolikus köznevelési és szakképzési intézmények országos vezetői tanévnyitóján. Jelezte: kizárt, hogy a fűtési költségek miatt távoktatást vezessenek be a küszöbön álló tanévben. Már csak azért is, mert a koronavírus-járvány idején elrendelt karantén alatt nem csökkent, hanem nőtt a gázfogyasztás az országban. Az intézmények helyett a családok állták a költségeket, ezt a kormány az államtitkár szerint nem engedheti meg.

Csak fa van

Néhány megyénkbeli oktatási intézményt kérdeztünk, miként fűtenek majd a télen, és ha szükséges, át tudnak-e állni fatüzelésre.

Nem lesz probléma a bükkszentkereszti Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában, ott ugyanis eddig is faaprítékkal és fával fűtöttek, mondta lapunknak Telekes Józsefné az intézmény előző vezetője. Hozzátette: a település önkormányzata tavaly új kazánt vásárolt az iskolának, amivel biztosított az épület téli melege.

– A fafűtéssel soha nem volt semmilyen gond, a tantermekben jó meleg volt. Bár Bükkszentkereszten szinte az az egyetlen megoldás, mivel a településen nincs vezetékes gáz - jegyezte meg Telekes Józsefné.

Nem lenne célszerű

Régi épületben működik a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és annak tagiskolája is. Mindkét intézményben gázkazánnal fűtenek, tudtuk meg Pásztorné Bakó Márta intézményvezetőtől. Véleménye szerint nagy iskolaépületeket fával fűteni hatalmas visszalépés lenne, és valószínűleg nem is gazdaságos. Ha ez megtörténne, az hatalmas gazdasági problémákat jelezne, ami a magánszemélyekre is kihatna.

– Valamikor régen a Zoltán utcai épületet olajjal fűtötték, arra azonban biztos, hogy nem lenne célszerű visszatérni. Az egész fűtési rendszerünket gázra állították át, nem tudom, műszakilag lehetséges lenne-e ezt fatüzeléssel kiváltani. Véleményem szerint a kisebb, vidéki iskolaépületek esetében van realitása a fafűtésnek, de azt is figyelembe kell venni, hogy ma már a tűzi fa sem olcsó.

Az egyik egyházi iskolában is érdeklődtünk, ott milyen problémát okozhat a fűtési szezon. Gázzal fűtenek a 31 tantermes edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában. Barta József igazgató szerint annak nincs realitása, hogy áttérjenek fafűtésre. Meglátása szerint nem lenne olyan fatüzelésű kazán, ami egy ekkora épületet megfelelően el tudna látni.

– Azonban odafigyelünk az energiatakarékosságra. 2015-ben nagyon komoly energetikai felújításon estünk át, majd 2017-ben megtörtént az épület hőszigetelése is. Ezzel 60 százalékkal csökkentettük a napi gázfelhasználásunkat. Most pedig hővédő fóliát teszünk föl az ablakokra, ami télen nem engedi ki a meleget az épületből, nyáron pedig nem engedi be a meleget. A rakacaszendi tagintézményünkben azonban fával fűtünk, de az egy kis épület, ott 30 gyermeket oktatunk, nevelünk – tette hozzá az igazgató.