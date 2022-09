Környezetkímélő világítás A LED-es világítás esetében a kisebb energiafelhasználásnak és a kevesebb keletkező hulladéknak köszönhetően alacsonyabb a környezeti terhelés is. Ugyanakkora megvilágítás eléréséhez egy LED-nek akár 80-85 százalékkal kevesebb energia is elég egy izzószálas égőhöz képest. Míg egy „klasszikus” izzó élettartama körülbelül ezer óra, addig egy LED - minőségétől függően - akár ötezer-tizenötezer órányi folyamatos használatot is bír. Bár a darabára magasabb, energiahatékonyság szempontjából előnyösebb, hiszen több tucat wolframizzót is elhasználhatunk, mire akár egy LED is az élettartama végére érne.