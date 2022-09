Az elismerést a napokban vehette át Mikola Gergely, az abaúji város polgármestere és Varga Antal polgármesteri referens. Szakmai díjról van szó, a díjra pályázni kellett. A pályázatot nyolcadik alkalommal hirdette meg a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete. Ezzel a díjjal ismerik el a városok, települések kimagasló marketing-tevékenységét, jelezte Varga Antal, aki azt is elmondta, hogy a díjátadó ünnepséget a fővárosban, a Várkert Bazárban vették át. Itt rendezték a Marketing Summit Hungary elnevezésű konferenciát, ami szakmai találkozó volt, és szintén a Magyar Marketing Szövetség szervezte.

Ráhangolás

– A pályázatot több kategóriában hirdették meg. Mi az esemény kategóriában neveztünk, a 2021-es adventi programsorozatunkkal. Ez teljesen új, komplex rendezvény volt a város életében. Korábban már voltak kisebb volumenű karácsony előtti programok, de ezúttal igaz adventi hangulatot teremtett a város vezetése Encsen. A Millenniumi parkba kitelepültek az árusok, a sportolni vágyókat korcsolyapálya várta, hangulatos, ünnepi díszkivilágítás tette még szebbé a parkot. Advent minden hétvégéjén különleges programok hangolták rá az embereket az ünnepre. Az egyik péntek délután jégdiszkó is volt, ami nagy sikert aratott a fiatalok körében. Közös gyertyagyújtásokat tartottunk, és a gasztronómiai élmények sem maradtak el – sorolta a polgármesteri referens.

Jelezte: több étterem települt ki az adventi forgatagba, ahol az új trendeket követve a vendéglátók úgynevezett street food ételeket kínáltak. Köztük az országosan ismert Anyukám mondta étterem is. Azonban a legfontosabb céljuk az volt, hogy az ünnepi időszakban az encsieknek színvonalas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak, amelyre szívesen látogatnak ki.

Kommunikáció

– Ez tulajdonképpen sikerült is, hiszen nagyon sokan vettek részt a programokon. És nemcsak az Encsen élők, hanem a környező települések lakói is örömmel mentek el az adventi programokra. Tehát túl is szárnyaltuk az eredetileg kitűzött céljainkat. Januárban készítettünk egy online felmérést is, amiben megkérdeztük a résztvevők véleményét, hogyan érezték magukat, mi tetszett nekik a legjobban az adventi programsorozatból. Csak egy adatot említenék: a válaszadók 89 százaléka jóra vagy nagyon jóra értékelte a rendezvényt. A pályázat szempontjából fontos, hogy a programok sikeréhez hozzájárult a jól felépített kommunikáció és marketing. A díjjal tulajdonképpen ezt ismerték el. Tudatosan figyeltünk az előzetes hangulatteremtésre, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését. Nemcsak a programokat ismertettük, hanem átadtuk az advent hangulatát is. Érzékeltettük, mire számíthatnak majd, ha kilátogatnak a Millenniumi parkba. Érzik majd a forralt bor finom illatát, látják a gyönyörű, adventi fényeket, hallják a hangulatos, karácsonyra hangoló zenét, és megörülnek az újdonságnak számító korcsolyapályának. Az ünnepi hangulat leírásával szerettük volna az embereket kicsábítani a parkba – sorolta Varga Antal.

Marketingeszközök

Azzal folytatta, hogy széleskörűen használták a különböző marketingeszközöket. Az adventi programok megjelentek a közösségi médiában, plakátokon, szórólapokon, az Észak-Magyarországban, tehát folyamatosan tájékoztatták az embereket. Nem csak előzetesen, hanem a lezajlott eseményekről fotósorozatot tettek közzé a közösségi oldalon, végül pedig egy hangulatos videóval zárták le a négy hetet.

Varga Antal jelezte: Encs most nyert először Városmarketing Gyémánt Díjat, és mint Mikola Gergely fogalmazott közösségi oldalán, ezzel a város felkerült az ország marketingtérképére.

– Rendkívül büszkék vagyunk az elismerésre, ami bizonyíték arra, hogy ami 2019 óta a kommunikáció és marketing terén elindult, az szakmailag megalapozott és jól működik, de ami a legfontosabb, hogy az encsiek érdekét szolgálja. Hozzájárul a színvonalas rendezvényekhez, valamint ahhoz is, hogy mindenkihez eljussanak az információk a város életével kapcsolatban. A terveink között szerepel, hogy nemcsak a rendezvények, de egyéb projektek kapcsán is ugyanilyen tudatosan kell használni a marketinget és a kommunikációt. Például az uniós projektek esetében, hogy ugyanolyan jól sikerüljenek majd, mint az adventi programsorozatunk - tette hozzá Varga Antal.