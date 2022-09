A frissen kelt repcére, az őszi kalászosok vetésére és a jó magágy előkészítéséhez ez nélkülözhetetlen volt. A péntek és a szombat helyenként még fagyveszélyes hajnalokat hoz, majd a hét végétől a délnyugatira forduló áramlással felmelegedés és újabb országos csapadék valószínű - írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Megszűnt az aszály

Az elmúlt hét második fele és e hét hétfője is országszerte csapadékosan alakult: hazánk délkeleti, mintegy négyötödén 20 millimétert meghaladó eső hullott, de délen és keleten nagy területen esett 30-40 millimétert meghaladó mennyiség, sőt délnyugaton helyenként a 100 millimétert is meghaladta a lehullott csapadék mennyisége. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege főleg keleten haladja meg a sokéves átlagot. A felszín közeli talajréteg gyakorlatilag az egész országban teljesen telítetté vált, és egyre nagyobb területen jut a középső és mélyebb rétegekbe is a nedvességből. A mezőgazdasági aszály országszerte megszűnt - állapítja meg az elemzés.

- Már van elég nedvesség a talajban, de a repedések még látszanak - osztja meg tapasztalatait Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A napraforgó betakarítása a felénél jár, a kukorica 20-30 százaléka jött le. Az esőzés most némileg hátráltatja a munkákat. A búza vetése október elején indul, megelőzi az őszi árpa és a tritikálé. A repce érésének jót tett a csapadék, csakúgy mint a talajmunkáknak - összegezte a szakember.

Jelentős lehűlés

A hőmérséklet csúcsértéke a múlt héten csütörtökön még 25-30 fokig emelkedett, majd péntektől jelentős lehűlés kezdődött. Az egész nap borús és csapadékos időben helyenként a csúcsérték még a 15 fokot sem érte el, de napsütésben is 20 fok alatt maradt. A szél mérséklődésével az éjszakák jelentősen hűltek, ma reggelre országszerte 10, sokfelé 5 fok alá csökkent a hőmérséklet. Az országban a kukorica betakarítása folyamatban van, bár sokfelé már a nyáron lesilózták. Nyugaton, délnyugaton, ahol a nyár első felében még aránylag kedvező volt a talajnedvesség, nem annyira rossz a termés, mint a keleti országrészben, ahol nagy területen egyáltalán nem termett semmi.

Miskolc térségében többnyire egy-egy cső van a kukoricán, ezek pedig jellemzően rövidek és hiányosan berakódottak. Az elmúlt hetekben érkezett csapadék a kukoricának már nem számított, a betakarítást hátráltatta, de az őszi vetésekhez nélkülözhetetlen volt. A repce a bőséges csapadék hatására szépen fejlődik, és az őszi kalászosok későbbi vetéséhez, a jó magágy készítéséhez is nagy szükség van a talajok nedvesedésére. A csapadékos időben azonban a gyomok is gyors növekedésnek indultak, és a gombás megbetegedéseknek is kedvezett a megnövekedett páratartalom - hívja fel a figyelmet az agrometeorológia.

Nedves légtömegek

Az előttünk álló egy hét során kezdetben még marad a hűvös, csendes, őszi idő, majd vasárnaptól a délnyugatira forduló intenzív áramlással egyre enyhébb és több hullámban is igen nedves légtömegek érkeznek hazánk fölé. Pénteken csak északkeleten lehetnek futó záporok, a szombat száraznak ígérkezik, a legtöbb napsütés ezeken a napokon várható. Vasárnaptól egyre több felhő érkezik, és már akkor is, de leginkább hétfőtől újabb országos, kiadós csapadék valószínű. A jövő hét közepéig nagy területen hullhat újabb 20 mm-t meghaladó mennyiségű eső. A talaj tehát tovább töltődik nedvességgel, a mélyebb rétegekben még bőven van hiány.

A szél szombattól délire, délnyugatira fordul, napközben megélénkül, keddtől időnként megerősödik. Az eddigieknél kevésbé felhős péntek és szombat éjjel lehet a leghidegebb a héten, akkor többfelé alakulhatnak ki talajmenti fagyok, sőt a fagyzugos helyeken már 2 m-es magasságban is előfordulhat rövid hajnali fagy. Vasárnaptól mérséklődik az éjszakai lehűlés. A maximumhőmérséklet a péntekre várható 15-20 fokról emelkedik, a jövő hét elején a részben napos területeken akár 23-24 fok is lehet, a tartósan esős területeken viszont kevéssel 20 alatt marad. Csütörtökön kezdődhet újabb lehűlés - jelzi előre az OMSZ.