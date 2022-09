Ahogy beszámoltunk róla, augusztus 25-én hajnalban, Miskolc és Nyékládháza között egy 26 kocsiból álló tehervonat 13. kocsija kisiklott, amelyet feltehetőleg nem észlelt a mozdonyvezető. 5,5 kilométeren mintegy 9000 betonaljat, útátjárók burkolati elemeit és Nyékládházán egy váltót rongált meg a szerelvényben továbbhaladó, de a sínek mellett futó kocsi. Emiatt Miskolc és Nyékládháza között egy vágányon jelenleg is szünetel a vonatforgalom a helyreállításig.

Érdeklődtünk a MÁV-nál, hogy megkezdődött-e a pályaszakasz kijavítása és látható-e már, hogy mennyi ideig marad fenn a jelenlegi forgalmi helyzet.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság arról tájékoztatta portálunkat, hogy az előkészítési folyamat után a napokban elkezdődött a Miskolc–Nyékládháza vonalszakaszon Kistokaj körzetében az augusztus 25-i balesetben megrongálódott vasúti pálya helyreállítása. A kivitelezést a MÁV leányvállalata, a MÁV FKG végzi el. Immár folyamatosan érkeznek a vasbeton aljak közúti és vasúti szállítással egyaránt. Kézi és gépi (forgó kotrós adapterrel felszerelt gép) erővel folyik a betonaljak cseréje. A munkát a vonalszakasz Miskolc felőli végéről kezdték meg, eddig 414 darab betonalj cseréjét végezték el.

Síncsere és vágányszabályozás

Az aljcseréléseken túl zúzottkő-pótlás, síncserélés és gépi vágányszabályozás is szükséges lesz. A Miskolc–Nyékládháza vonalszakaszon a sérült pályarész helyreállítása várhatóan október végéig tart majd.

A balesettel kapcsolatban a független Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) is vizsgálatot folytat. A vizsgálat eredménye még nem készült el, azonban honlapjukon megosztották a helyszíni szemle tapasztalatait, amiből már így is kiolvasható, hogy mi is történhetett az eset során.

A kisiklott forgóváz egyik kerekének futófelülete

Forrás: Közlekedésbiztonsági Szervezetet

Mint írják: „a MÁV Zrt. 7 óra 42 perckor jelentette a Közlekedésbiztonsági Szervezetnek, hogy a helyszíni vizsgálat alapján a 48205 sz. vonat korábban kisiklott, illetve hogy körülbelül 5,5 kilométer hosszban megrongálta a vasúti pályán a betonaljakat. A pontosított bejelentést követően a Közlekedésbiztonsági Szervezet vizsgálóbizottsága azonnali helyszíni szemlét tartott.

A helyszíni szemle tapasztalatai és a begyűjtött bizonyítékok alapján elsődlegesen megállapítható hogy az 1973 tonna elegytömegű 48205 sz. vonat Miskolc-Rendező és Nyékládháza állomások között az eset idején a helyes, bal vágányon érvényben lévő vágányzár okán a helytelen, jobb vágányon közlekedett. Az 1750+99 és 1750+82 szelvények között található vágánygeometriai hibán áthaladva a 26 teherkocsiból álló vonat vonat 13. kocsijának menetirány szerinti első forgóváza kisiklott. A kisiklott forgóváz a körülbelül 5,5 kilométerrel odébb fekvő Nyékládháza állomás gyök felől érintett 9 sz. váltóján visszatért a vágányra.

Vágánygeometriai hiba a 1750+99 és 1750+82 sz. szelvények között a jobb vágányban

Forrás: Közlekedésbiztonsági Szervezetet

Az esemény okainak részletes feltárása, valamint a tanulságok levonásával a jövőbeni hasonló események bekövetkezésének megelőzése érdekében a Közlekedésbiztonsági Szervezet szakmai vizsgálatot indított. A vizsgálat lezárultával a Közlekedésbiztonsági Szervezet nyilvános zárójelentést készít, amit a honlapján közzétesz”.