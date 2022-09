A Tokaj-Hegyalja Egyetemen pénteken délután 14 órától 23 óráig tartanak a programok. A kutatók két helyszínen, Sárospatakon az egyetem épületében és Tarcalon, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben várják az érdeklődőket.

Látványos természettudományos kísérletek mellett mesterséges intelligenciával és a robotok világával is csábítják az érdeklődőket Sárospatakra, ahol a többi között a Tokaj-Hegyalja Egyetem birtokában lévő muzeális értékű könyveket is meg lehet nézni pénteken éjszaka. Este 9 órától „aszfalt csillagászat" lesz a Makovecz téren, ahol az égi tünemények teleszkóppal is megfigyelhetik majd az eget kémlelők.

Tarcalon „Boszorkányok és legendák nyomába” is eredhetnek a fáklyás pincetúra látogatói, míg „Borangolás a műszeres boranalízis világában” címmel laboratóriumi vizsgálatokat végezhetnek szakértők segítségével.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem részletes programját a Kutatók Éjszakájáról itt olvashatja el.

Kihívásokkal teli világ

A Miskolci Egyetemen tanbánya-bemutatót is szerveznek. Azt írták: „A tanbányánk az egyik legkülönlegesebb hely az egyetemen, ahol betekinthetsz a bányászok rejtett, kihívásokkal teli világába. Az egykori bányákból származó eszközök segítségével mutatjuk be a bányászathoz kötődő kitermelési technológiákat, de lesznek bányász sztorik is és talán fellebbentjük a mélység titkát is.”

A madarak kedvelői erdei fülesbagollyal találkozhatnak a Mályi Madármentő Állomás jóvoltából. Meglepetést ígérnek az Anyag és Vegyészmérnöki Kar hallgatói és oktatói, akik egy átalakított elektromos járművet is bemutatnak, de látványos kísérleteknek is szemtanúi és készítői is lehetnek a látogatók.

Az Egészségügyi Kar szervezésében nemcsak az újraélesztés és a sebkötözés rejtelmeibe kapnak betekintést az éjszakázók, valamint maszkmesteri fogásokat is megtanulhatnak, így a sebkészítés fortélyait is elsajátíthatják. Programozni lehet majd, például Lego-robotokat, zenei élményekkel is gazdagodhatnak gépészmérnökök segítségével azok, akik a zenélő háromfázisú motort nézik, illetve hallgatják meg.

Akik pedig valódi koncertélményre vágynak, azoknak is szerveztek programot a Miskolci Egyetemen, ahol pénteken este 9 órakor Geszti Péter lép majd színpadra.

A Miskolci Egyetem részletes programját a Kutatók Éjszakájáról itt olvashatják el.