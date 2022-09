Ez pedig elégedhetetlen volt ahhoz, hogy a változatos domborzati viszonyok között szolgálatot teljesítő „zöld ruhások” a lehető legmagasabb szinten tudják ellátni a feladatukat.

Fontos beszerzések

A Bódvaszilason megtartott keddi projektzáró rendezvényen elhangzott: a rendőrök, a polgárőrök és az ANPI területén működő őrszolgálat közös munkája szükséges ahhoz, hogy a természeti értékek és a vagyonvédelem a jövőben is megoldott legyen. Ehhez szükséges volt a hat gépkocsi beszerzése, valamint a természetvédelmi őrök felszerelésének a fejlesztése, egy szintre hozására. Emellett kialakítottak egy légi rendészeti támogató rendszert is, ami ugyancsak megkönnyíti a munkát.

– Az országos átlaghoz képest az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén dolgozó természetvédelmi őrökre még nagyobb feladat hárul. Személyenként 15 ezer hektár felügyeletét kell ellátniuk, amihez nyilván kell a megfelelő feltételrendszer – fogalmazott az eseményen Rácz András, államtitkár. – Az idősebb járműparkot sikerült lecserélni, rengeteg eszközt szereztük be, sőt éjjellátókkal is felszereltük a kollégákat. A légi rendészeti támogató rendszer pedig más dimenziókat is megnyit az őreink előtt. Az aggteleki igazgatóság az elmúlt években nagyon sok sikeres projektet vitt végig, és a szlovák partereivel is számos tervét megvalósította. A terveink között szerepel, hogy ezt a munkát is tovább folytassuk a jövőben.

Rácz András az őrszolgálat fejlesztéséről adott tájékoztatást

Fotós: Marosréti Ervin

Közös munka

Az őrszolgálat magában nem lehet sikeres. Ehhez a társszervek együttműködésére is szükség van. A rendőrség, és a polgárőrség segítségére, vagyis széles összefogás kell a minőségi és hatékony munkához.

– Most már készen állunk arra, hogy a jövőben a ránk váró feladatokat megoldjuk – tette hozzá a projekttel kapcsolatban Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. – A természetvédelmi értékek, a vagyonvédelem, de extrém esetben akár eltűnt személyek keresésére is készen állunk. Az ilyen alkalmak pedig jó lehetőséget adnak arra, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, megmutassunk, hogy kik vagyunk, milyen képességekkel és eszközökkel rendelkezünk. Ennek a projektnek a segítségével hatalmasat léptünk előre.

Megvédeni az értékeket

– Közös felelősségünk a természeti értékeink védelme – ezt már a térség országgyűlési képviselője, Riz Gábor mondta.

Meg kell védeni a természeti értékeinket, hangsúlyozta Riz Gábor

Fotós: Marosréti Ervin

A képviselő kiemelte: – Gyermekeinknek, unokáinknak tartozunk azzal a tudatos magatartással, hogy erre felhívjuk a figyelmüket, megóvjuk közös kincsünket. A világban számos helyen már nincsenek ilyen helyek. Nekünk van, ezért minden lehetséges eszközzel óvni kell. Büszke vagyok arra, hogy ebben a megyében ilyen csodás vidéken élünk, ezért a jövőben is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy segítsük az igazgatóság munkáját. Körülöttünk háború dúl, ennek következményeképp forint és euró milliárdok válnak semmivé, Itt viszont együtt dolgozhatunk azokkal a Visegrádi Négyekkel, akiknek szintén fontos a természetvédelem. Éppen ezért a jövőben is azon leszünk, hogy minden lehetséges anyagi és humánerőforrást biztosítsunk a nemzeti park munkájához.