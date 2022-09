A háború és a nehezedő nemzetközi gazdasági helyzet ellenére tovább folytatódik a Magyar Falu Program, amely rendkívül népszerű támogatási formává vált az elmúlt években hazánkban - közölte Komlóskán pénteken Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a program segítségével felújított faluházat, valamint a megvásárolt eszközöket adta át, köztük egy falugondnoki buszt. Emellett egy fórum keretében a térség polgármestereivel is találkozott. A kormánybiztos hozzátette: a korábban szkeptikus polgármesterek számára is bebizonyosodott, hogy a Magyar Falu Program az teljes felzárkózás lehetőségét biztosító, az egész vidéket érintő kormányzati támogatási forma, amely a valós problémákra ad gyors és hatékony választ. Kiemelte: a falugondnoki szolgálatokat a polgármesterek visszajelzései alapján erősítették meg. Emelték a normatívát is, és 1200 buszt vásárolhattak támogatásukkal ehhez a feladathoz a települések mintegy 17 milliárd forint értékben. Ugyancsak az igényekre válaszolva biztosítottak országos szinten körülbelül 20 milliárd forintot kommunális eszközök beszerzésére, valamint az ezek tárolására szolgáló épületek kialakításához is hozzájárultak – mondta Gyopáros Alpár.

Gyopáros Alpár a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos (b) és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő (j)

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: választókerületében szinte minden település részesült a programból. Hangsúlyozta: az ötezer lakos alatti települések korábban gyakran maradtak ki a pályázati lehetőségekből, a Magyar Falu Program új perspektívát nyitott a számukra. Megemlítette: ennek eredményeként erősödött a vidék megtartó ereje.

Haluska Szilvia Komlóska polgármestere azt közölte: településükre a programból nyolc pályázat révén összesen 75 millió forint érkezett. A busz és a faluházat érintő fejlesztés mellett például kommunális eszközöket vásároltak, felújítottak három utat és játszóteret is építettek.