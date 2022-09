- Számomra ez egy különleges élmény, hiszen itt voltam joghallgató sok évvel ezelőtt. A Miskolci Egyetem két éve lépett a modellváltás közös útjára, aminek az egyik állomásának lehetünk most tanúi - mondta dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnöke. - Állatvédelemről fognak a miskolci hallgatók tanulni, ami Magyarországon és a régióban nagyon népszerű terület. Már most kétszeres a jelentkezés az állatvédelmi szakjogász képzésre egy átlagos jogi képzéshez képest. A Miskolci Egyetem egy modern, népszerű és kedvelhető tudományterületet ragadott magához, amely határterületeken is átnyúlik. Ovádi Péter kormánybiztos állatvédelmi törvénycsomagot dolgozott ki, amihez jó gyakorlat még nincs, de a szakértők már megvannak hozzá. Az állatvédelem azonban nemcsak jogszabályokat takar, hiszen mi magunk vagyunk az állatvédelem. Felelősen kell eljárnunk és hirdetnünk kell a felelős állattartás szabályait. Ezt támogatandó fogjuk létrehozni az Igazságügyi Minisztérium keretein belül a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítványt. Ez az alapítvány a magyar állatvédelem segítője lesz, amelyen keresztül igyekszünk a civil állatvédelem munkáját támogatni.

Szükség van szakemberekre

A magyar állatvédelmi törvény az egyik legszigorúbb a kontinensen.

- A mai rendezvény mérföldkő a magyar állatvédelem és az oktatás szempontjából is. Dr. Varga Judit személyében is elkötelezett állatvédőt ismerhettem meg. Magam úgy szintén elhivatott vagyok, hogy olyan szemlélet alakuljon ki hazánkban, ami európai szinten is példamutató lehet - hangsúlyozta Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos. - Az embereket sújtó nehézségek ellenére a magyar kormány számára lényeges, hogy az állatokról se feledkezzünk meg. Több százan mondták el a véleményüket állatvédelmi felmérésünk során, ami azt mutatja, hogy a téma a magyar emberek számára is fontos és nyitottak a párbeszédre. Kormányzati támogatással olyan értékes kezdeményezéseket valósítottunk már meg, mint a tömeges ivartalanítás, a kóbor állatállomány csökkentése, vagy a fajtamentés. A Magyar Falu Program felelős állattartásra írt ki pályázatot. Emellett edukációs programokat indítottunk el és díjakat hoztunk létre. Megalakult az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Módszertani Központja, az Állatvédelmi Kódex és az állatvédelmi kerekasztal. Az országgyűlés egyhangúlag fogadta el az állatvédelmi törvény szigorítását. Fellépünk az állatkínzók, és az illegális szaporítók ellen. A jogtudomány és az állatorvoslás az állatvédelem két zászlós hajója. A napokban elindul az első állatvédelmi szakállatorvosok képzése is az Állatorvostudományi Egyetemen. Az új képzésektől azt várjuk, hogy az állatvédelemi ügyek gördülékenyebbek legyenek, azáltal, hogy hozzáértő szakembereket képzünk.