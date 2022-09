Hetedik alkalommal rendezik meg a Győri Kapui Vigasságot Miskolcon, az ifjúsági sportpályán, amely egy családi- és egyben gyermeknap is.

„Az elnevezés nem véletlen, hiszen próbáltuk legalább egy nappal meghosszabbítani és visszahozni a nyári szünetet a fiatalabbaknak” – mondta el portálunknak Hollósy András, a Fidesz-KDNP helyi önkormányzati képviselője, az esemény egyik főszervezője.

A családok kikapcsolódását szolgálja

„A Győri kapu környékén sok ezer ember él, és fontos, hogy ebben a városrészben is legyen olyan program, amely a családok szórakozását szolgálja” – hangsúlyozta Hollósy András. Hozzátette, ezért született meg korábban a program ötlete több önkormányzati képviselővel karöltve, többek között: dr. Nagy Ákossal, Deák-Bárdos Mihállyal, illetve az egyik korábbi alapítóval, Hubay Györggyel is. A szervezők színes programokkal készültek. A gyermekprogramok mellett, tűzoltó bemutatóval, habpartyval. Ezen a napon az ifjúsági műfüves pályát is ingyenesen használhatják az érdeklődők. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a mostani rendezvény is több száz érdeklődőt vonz.