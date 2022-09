Patkányok otthona

Augusztus 23-án ezt írtuk: „Ha valaki Miskolcra érkezik vonattal – márpedig még ma is ezrek használják ezt a közlekedési eszközt – és kilép a Tiszai-pályaudvar egyébként impozáns épületének főbejáratán, „kedves” felirat fogadja: „Üdvözöljük Miskolcon!” Aztán ugyanez alatta még két nyelven: angolul és németül. Eddig ez rendben is volna: normális gesztus egy vendégeit köszöntő várostól. Az igazi meghökkenés élménye azután következik, amikor a „kedves vendég” azt látja meg, hogy az ominózus – amúgy erősen megviselt – üdvözlő tábla lepukkant aluljáró lejárati lépcsősora felett díszeleg. Kedélyes fogadtatás. Egy a vigasztaló benne, hogy a Miskolcra érkezőnek nem szükséges az invitáló felirat alatti aluljárót használnia az úton való átkelésre, mert az esztendők óta használhatatlan. Patkányok és egyéb csatornalakók feltételezhető otthona. Ezt az önmagában is elkeserítő helyzetet még fokozza, hogy a vasráccsal lezárt aluljárón két hatalmas ördögi arc van felfestve.”

Lépéskényszer

Cikkünk nyomán a közösségi háló népe kommentek sorozatában a miénkhez hasonló véleményt fogalmazott meg a Facebookon. Jó egy hónapnak kellett eltelnie, hogy az „illetékesek” lépjenek és megpróbálják eltüntetni a vendégriasztó állapotokat a Tiszai-pályaudvar elől. Egyelőre csak körbekerítették a területe és eltűnt az „Üdvözöljük Miskolcon! tábla, de Veres Pál Facebook-bejegyzéséből arra következtethetünk, hogy a folyamatnak valóban nincs vége és vendégváróbb lesz az egykori aluljáró és területe.