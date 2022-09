Hagyomány már Nyékládházán, hogy az előző évben született gyermekek számára facsemetéket ültet a város vezetése. Az idén már hetedik alkalommal köszöntötte Tóth Balázs polgármester a családokat.

A dinamikusan fejlődő városban az újszülöttek számának növekedése örvendetes tény, ami a korábbi években már a bölcsőde építését is indokolttá tette. A 47 facsemetét a nyékládházi Sportparknál vehették birtokba a gyerekek és szüleik a város polgármesterétől, Tóth Balázstól és Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyzőtől.

– Ahogy cseperedik a gyermekük, velük együtt cseperednek ezek a csemetefák is, amelyek mindig emlékeztetnek majd arra, hogy innen, ebből a nyékládházi földből szakadtak ki, és sodorja őket bármerre az élet, a gyökereik itt vannak, ide tartoznak. Az idővel tekintélyes fává terebélyesedő mostani csemetefák és a város is mindig visszavárja őket – hangsúlyozta beszédében Tóth Balázs polgármester.

A fák adományozásáért, mint eddig minden évben, ezúttal is Laczik Lászlót és a Dörmi Kertészetet illeti a köszönet. A példaértékű gesztus célja, hogy a fiatal családok, a felnövekvő gyermekek is érezzék, hogy itt vannak otthon, és minden okuk megmaradjon arra, hogy a továbbiakban is itt éljenek. A fák „tulajdonosai” és családjuk évről-évre újabb csoportot formálnak, amivel a közösség építésének is újabb lehetősége nyílik. Nyékládháza fejlődésének, gyarapodásának újabb, látványos kifejezése ez.