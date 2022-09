Népművészet Mestere díjat vehetett át Bozsik Margit népdalénekes, népzenész, citerás. Az elismerést a borsod-megyei népdalkincs és a hagyományos citerajáték továbbéltetéséért kapta. A 77 éves népzenész fiatalokat meghazudtoló lelkesedéssel beszélt életútjáról.

Elöljáróban elmondta, félig lengyel származású, hiszen az édesanyja lengyel volt. Derenken lakott, amíg az ott élő lengyel származású embereket, azaz gorálokat Horthy Miklós ki nem telepítette 1943-ban. Így Bozsik Margit édesanyja Emőd mellé, Istvánmajorba került.

Apja tanította

– Édesapám mezőnagymihályi volt, és mivel a húga Istvánmajorba ment férjhez, sokat járt a településre. Így ismerkedtek meg az édesanyámmal, én pedig a II. világháború végén, 1945. februárjában születtem. A zenei tehetségemet apámtól örököltem, ő pedig a saját apjától. Nagyapám juhász volt, és nagyon szépen furulyázott, klarinétozott. Az édesapám citerázni szeretett, készített magának hangszert, nem is egyet, azon tanítgatott engem 6 éves koromtól, és tanítgatta a falubeli fiúkat is. Bőven volt lehetősége a zenélésre, hiszen abban az időben minden hétvégén úgynevezett cuhárét rendeztek, mindig más-más lányos háznál. Összegyűltek a fiatal leányok és legények, énekeltek, táncoltak. Édesapám citerázott nekik és dalolt, mert énekelni is nagyon szépen tudott. Rengeteg dalt ismert, ezeket mind megtanultam tőle – idézte fel a régi időket Bozsik Margit, hozzátéve, – nagyon szerettem a zenét! Mentem volna zeneiskolába, de pénzünk nem volt ilyesmire.

Bozsik Margit

Derenki lengyelek

A zene azonban meghatározta az egész életét. Amikor pedig nyugdíjas lett, alapított egy népdalkört az egykori derenki asszonyokból, a nevük Drenka Polska lett, ami annyit jelent, derenki lengyelek. Repertoárjukon lengyel és magyar népdalok szerepelnek. Számtalan alkalommal kaptak meghívást Lengyelországba, de itthon is sok-sok fellépésük volt már. Jártak minősítő versenyeken és egyéb megméretéseken, ahol kiváló és arany minősítésekben részesültek. Az együttes énekes tagjai Rémiás Péterné, Rémiás Mihályné, Rémiás Szilveszterné, Jurecska Gáborné és Gálné Rémiás Irén. Bozsik Margit citerázik, Kovács Nándorné harmonikázik, és most már van egy köcsögdudásuk is, Garami József személyében. Itthon főleg dél-borsodi dalokat énekelnek, de más tájegységek népdalait is szívesen adják elő. Sokszor velük együtt dalol a közönség, annyira magával ragadja őket a hangulat. Különböző blokkokat állítottak össze. Vannak aratási, szerelmes, szomorú, pásztor- és betyárdalaik is, mikor milyenre van szükség. Sok-sok kitüntetést kaptak már, három minisztereit is, melyek közül az egyik lengyel.

Gyűjtöttek

– Van, amikor szóló citerás és énekesként lépek föl. A fővárosi nyugdíjas világtalálkozón lengyel népdalokat énekeltem citerakísérettel, itt aranyérmet és különdíjat kaptam. A népdalkörrel ott vagyunk minden évben a híres derenki búcsúban, és rendszeresen keresnek bennünket a néprajzosok, akik a derenki népdalkincsre és szokásokra kíváncsiak. A népdalokat mi magunk gyűjtöttünk komoly munkával. Horthy ugyanis ötfelé telepítette annak idején a gorálokat, mi pedig felkerestük őket, hogy közkinccsé tehessük a lengyel dalokat – sorolta a népzenész.

Bozsik Margit szerepel a Bolya Mátyás által összeállított Citerás antológiában, tavaly pedig egy róla szóló könyv készült el a Kiskertemben szedik a virágot című, amit Balogh Sándor és Markó Fruzsina írt és szerkesztett. A könyv alcíme: Dél-Bükkalja citerása. A kötetben az életrajzon túl szerepelnek a dél-bükkaljai dalok lekottázva, melyeket Bozsik Margit annyira szeret. Száznál több dalt tettek közkinccsé a szerzők.

A zenélés mellett természetesen civil munkája is volt. Dolgozott az emődi kavicsbányában kiadóként, valamint az emődi tejszövetkezetben. És persze ott volt a család, férjével két gyermeket neveltek fel. A citerájára pedig jó barátként tekintett.

– A hangszerem, a zene nagyon sok bajból kisegített. Ha bánatom volt, vagy ha nagy öröm ért, megpengettem a húrokat, és dalba öntöttem az érzéseimet. Ettől megkönnyebbültem, és ez így van még a mai napig is – fogalmazott Bozsik Margit.

Ma már Bükkábrányban él, az egyik unokája látogatja rendszeresen, mert ő lakik a közelben, és mindig megkérdezi: „hogy vagy mama, mit hozzak neked?”

– Hát kell ennél aranyosabb unoka? – tette föl a költői kérdést Bozsik Margit.