- Igyekszünk hagyománytisztelők lenni, de az új ötleteket is fontosnak és pozitívnak tekintjük – mondta Ujlaki Béla, Alacska polgármestere. - A falunapot mindig várják a község lakói, és környező települések polgármesterei is eljönnek. Rengeteg szervezési munkát fektettünk bele idén is, hogy minden korosztály képviselője megtalálja a kedvére való programot.

Habparti a kicsiknek

- Péntek este csillagtúrával kezdődött a rendezvény. A nagy sikerű éjszakai tájékozódási versenyt már többedik alkalommal tartottuk meg. Erre többek között Kazincbarcikáról és Sajószentpéterről is érkeztek csapatok. Alacskán nagy hagyománya van a borversenyeknek Szent Orbán napján, amelyeket a helyi Miklósvári dinasztia emlékére rendezünk.

Ujlaki Béla polgármester

Fotós: olvasónk

Most azonban szombat délelőtt az asszonyoknak kedveztünk a lekvárversennyel, amire otthon elkészített nyalánkságokkal lehetett nevezni. A legfinomabbakkal aztán a Lányok-Asszonyok Klub által sütött palacsintákat ízesítettük. Ez egy öntevékeny közösség, akik kézműves foglalkozásokat tartanak és bizonyos rendezvényekre sütnek-főznek, vagy ajándéktárgyakat készítenek. A délutáni órákban rendhagyó habpartival folytatódott a nap. Alacskai gyökerekkel rendelkező tűzoltó keresett meg a felajánlással, hogy habgenerátorukkal csinálnak a gyerekeknek habfürdőt. Majd a helyi lakos Geller Andrea festő kiállítását tekinthették meg az érdeklődők a Kultúrotthonban. A falunaphoz kötődő kiállításmegnyitók is már hosszú múltra tekintenek vissza, a sajószentpéteri Paál László Képzőművészeti Kör tagjai révén. Az esti órákban értékes zenei programok zárták a rendezvényt – sorolta a polgármester.