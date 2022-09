A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) legújabb látogatóközpontja egész nyáron telt házzal üzemelt, vonzotta a turistákat az ország minden részéből. A Bükki Csillagda legközelebbi, szeptember 9-ei, esti, csillagászati programjára is elkeltek már a jegyek, azonban - egyelőre - október 1-ig van lehetőség még időpontot foglalni valamelyik hétvégére, de csak online formában van rá mód. A tervezett éjszakai attrakciók időpontjait ugyanis folyamatosan frissítik. A programot jellemzően pénteki és szombati napokra szervezik. A Répáshuta mellett, a Bükki Nemzeti Park szívében található csillagászati látogatóközpont építéséről, megnyitásáról, attrakcióiról, valamint a Bolygótúra tanösvényről korábban portálunkon mi is beszámoltunk már. Az esti, távcsöves csillagászati esemény is rendkívül érdekesnek ígérkezik, ezért nagy az érdeklődés iránta.

Csillagfényes túra

A szakemberek minden eshetőségre fel vannak készülve. Felhős idő esetén éjszakai tanösvénybejárást és élőszavas planetáriumi csillagászati bemutatót tartanak az érdeklődőknek. Esős időben a csillagászati bemutatót filmvetítés követi, illetve a VR eszközhasználat segít elfeledtetni a borús időjárást. A távcsöves, csillagászati bemutatóval egybekötött program két órás, 21 órától 23 óráig tart. Az esti kikapcsolódáshoz védőitalt és édes/sós falatkákat biztosítanak.