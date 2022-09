Sikeresen zártak le egy Európai Uniós projekt a Nyitott Kapu Alapítvány által, a Csillagfürt EGYMI ózdi iskolájában. A sérült, fogyatékkal élő tanulók nevelésével foglalkozó intézményben ezúttal a pedagógusok fizikai és mentális egyensúlyának megtartása volt a fő szempont. Mégpedig azért, mert a koronavírus járvány idején a megszokottnál is nehezebb időszakot éltek át a tantestület tagjai.

Új helyzet

– A pandémiás időszak nagy mértékben megnehezítette a pedagógusok munkáját, hiszen mindenkinek egy új, ismeretlen, az eddig megszokottól eltérő helyzethez kellett alkalmazkodnia. Nem volt ez másként a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel, a szülőkkel, sőt a gyermekekkel sem – fogalmazott a pályázattal kapcsolatban Munkácsiné Papp Rea, projektmenedzser. – A sérült tanulók és családjuk amúgy is kiszolgáltatottabb helyzete még inkább romlott, hiszen jelentősen csökkent az amúgy is szűkös életterük. Éppen ezért kerestük azt a lehetőséget, amelynek segítségével hozzá tudunk járulni kollégáink, tanulóink szülei és a velünk együttműködő gyermekvédelmi szakemberek testi-lelki egészségének javításához.

A pályázat összeállítása során törekedtek arra, hogy a szokványostól eltérő, a mentális és fizikai állapot javítására, a COVID okozta krízisállapotok csökkentésére, az értelmi, érzékszervi, pszichoszociális és a halmozottan fogyatékos gyermekek attitűdjeinek megismerésére, hatékonyabb fejlesztésére szolgáló képzéseket, programokat válasszanak. A projektben voltak képzések, tanfolyamok, foglalkozások, egy másik programcsoport pedig a feltöltődésről, az élményekről szólt.

Az agykontroll foglalkozások mellett a figyelem fenntartásával kapcsolatos előadásokon is részt vehettek a pedagógusok, de a projekt elemei között megtalálható volt a rajzelemzés és a túraterápia is. A kríziskezelési technikákat is elsajátíthatták a résztvevők, és a sérült gyerekek részére családi fotózást is terveztek.

– Létrehoztunk még egy relaxációs helyiséget is, melynek funkciója stresszes, felfokozott indulati állapot csillapítása, levezetése – tette hozzá Munkácsiné Papp Rea. – Mivel ez többféle módon is lehetséges, így a helyiségben elhelyeztünk különböző kényelmi bútorokat, aromadiffúzort, valamint szobabiciklit és futópadot is. A projekt zárásaként pedig készítettünk egy tájékoztató füzetet, ami kicsit betekintést nyújt az Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány és a Csillagfürt EGYMI munkájába, valamint tartalmazza pályázat teljes körű összefoglalását is.