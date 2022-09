Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa, a „CIVIL INFO – NEA 2023” című országos rendezvénysorozat miskolci információs eseményére várta az érdeklődőket szerdán. A tájékoztatót a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársai tartották az elmúlt év tapasztalatairól, illetve a jövő évre rendelkezésre álló lehetőségekről. Zsúfolásig megtelt a Megyeháza Díszterme, még a karzat is, száznál többen jelentek meg. Minden eddigit felülmúlt az érdeklődés a rendezvény iránt.

Aktív civilek

Borsod élen jár civil közösségeinek számát tekintve. Az itt élőknek fontos, hogy érvényesítsék érdekeiket – mondta köszöntőjében Bánné Dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. A megyei önkormányzatnak számít, hogy olyan emberek alkossák a lakosságot, akik részt vesznek a döntésekben és maguk is cselekszenek településük, közösségük érdekében. Hozzátette: helyi identitást elősegítő, közösséget összekovácsoló programjukban 350 eseményt valósítottak meg és közel tízezer főt értek el az elmúlt időszakban, melyben nagy segítségükre voltak a civil szervezetek. Ez a partneri együttműködés a jövőben is folytatódni fog – emelte ki a közgyűlés elnöke.

Gyümölcsöző együttműködés

A civil szektor működése hiánypótló, mert képes áthidalni társadalmi szakadékokat, és egyben előremutató, mert a szervezetek olyan ötleteket, kezdeményezéseket támogatnak, amelyek motiválják a térségben élőket – hangsúlyozta Dr. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főispánja. Az állami szerveknek kulcsszerepe van abban, hogy ehhez a munkához anyagi forrást és eszközöket biztosítsanak. A civil szervezeteknek kell azonban meghatározniuk a fejlődési célokat. A párbeszédnek pedig folyatódnia kell a két szereplő között, hiszen az eddig is példaértékű volt – tette hozzá a főispán.

A kicsiknek kell legjobban

Minden fontos információ írásos formában is elérhető a „Civil kézikönyvben” – hívta fel a jelen lévők figyelmét Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Majd örömét fejezte ki, hogy a kézikönyv a Miskolci Egyetemen az oktatást segítő tankönyvként is szolgál. Előadásában kiemelte, hogy a megye kiemelkedő az elnyert pályázatok számát tekintve minden évben. A válság ellenére a 2023-as források is rendelkezésre állnak, a pályázati lehetőség október 3-án nyílik meg és egy hónapig lesz elérhető. A rendszer nem változik, aki korábban már pályázott, annak ismerős lesz a folyamat – hangoztatta a helyettes államtitkár. Országos szinten több, mint nyolc milliárd forintos támogatásra lehet igényt benyújtani. Jó hír, hogy ebben energiafelhasználásra, vagyis a civil szervezet rezsi költségeire is van keret. Alapfilozófiájuk, hogy minél többet tudjanak adni a kicsiknek, vagyis a legkisebb civil szervezetnek is, ha annak tevékenysége jó célt szolgál – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Vince. Nincs preferált terület, de fontos, hogy valós társadalmi, közösségi igény legyen mögötte vagy segítsen embercsoportokat. Idén 751 civil pályázat lett nyertes Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ez 494 millió forintot jelentett a civil szervezetek számára.