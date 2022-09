A 23. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó a hagyományoknak megfelelően felvonulással kezdődött a közelmúltban Mezőkövesden, ezután tartották az ünnepélyes megnyitót, melyen dr. Fekete Zoltán polgármester mondott köszöntőt, dr. Medvegy János, a Szent László Egyházközség plébánosa pedig megáldotta a jelenlévőket. A program cséplésbemutatóval folytatódott, az érdeklődők megtekinthették a kiállított stabilmotorokat is, melyeket Tóth Ernő kertészmérnök mutatott be. Szakmai előadásokat tartottak, ezenfelül megemlékeztek Hajdu Ráfis János múzeumalapítóról is Szíki Károly magyar arany érdemkeresztes színművész közreműködésével.

(A borítóképen: Gépesített felvonulók | Fotó: MÚ)