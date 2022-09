Az immár határokon átívelő mozgalom hírét viszi a helyi rendezvényeknek, és összekapcsolja a közös ünneplés jegyében a népmesét szeretőket. Az élőszavas mesemondás a népmese hagyományos, improvizatív, változatokban és a szóbeliségben élő formája.

Mesélők találkoztak

Csütörtökön tartották II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a XVIII. Országos népmese-konferenciát. A rendezvény minden évben más magyar városban lel otthonra. Idén Miskolcon várták a szakembereket és az érdeklődőket. Az idei téma az élőszavas mesemondás hagyományos és új helyszínei, ezek közül kiemelten a könyvtári és az otthoni, családi mesélésre, mesemondásra fókuszáltak – mondta Zámborszky Eszter a miskolci Szávitri Alapítvány elnöke, az esemény egyik főszervezője és moderátora egyben. A program a Magyar Olvasástársaság (HUNRA), a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület, valamint a megyei könyvtár együttműködésében valósult meg. A nagyterem megtelt, több mint hetven könyvtáros, tanár, óvodapedagógus, meseterapeuta, pszichológus és a mese iránt érdeklődő közönség gyúlt össze a konferenciára - emelte ki Zámborszky Eszter.

A tanácskozást délután műhelyfoglalkozások követték, melyen a már bevált, jó gyakorlatokat osztották meg egymással a szakemberek, melyek alkalmasak arra, hogy a gyerekek mellé a felnőttek is visszatérjenek a mese csodálatos birodalmába. A konferencia résztvevőit a rendezvény után az esti órákban a történelmi Avason, a Bortanyán várták Táncházzal és a Mesekocsmával. A Csender zenekar húzta a talp alá valót, a mesemondók pedig az ország több pontjáról érkeztek. A rendezvény sikeres volt, az esti programon is megteltek a terek – tette hozzá Zámborszky Eszter.

Minden korosztálynak

Tudatosan szervezték úgy a konferenciát, hogy kapcsolódjon a MesÉlő-BorÚt újabb programjaihoz, amellyel az Avasi Pincesor hungarikum minél szélesebb körű népszerűsítésé a cél. Ennek jegyében pénteken délelőtt a gyermekeké volt a főszerep a Bortanyán. Elsőként a Szépenszóló Társulat szórakoztatta az alsós tanulókat. A felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola két második és egy harmadik osztálya vett részt az előadáson, illetve a miskolci Görögkatolikus Általános Iskola egyik negyedikes osztálya is csatlakozott – tudatta Barnóczki Bea, a Szépenszóló Társulat tagja. Hozzátette: a gyerekek egy interaktív zenés-táncos mesét hallgattak meg, a „Szegényember szőlője” címmel. Az előadást követően a magyar népmese, népzene és néptánc kíséretében a pedagógia eszközeivel, játékos formában szereztek ismereteket az Avas történetéről.

Időjárástól függetlenül

A program pénteken késő délután folytatódik, de már ismét a felnőtteket célozza meg. Az este fél 7-kor kezdődő esemény ötvözi a Meseösvények, a Borutak, és a Dalárdák programkínálatát. Vidám vándorútra hívják az érdeklődőket, ahol a Nagyavas pincesorait, zegzugos utcácskáit végigjárva, különböző pincékbe térhetnek be. A bor mellett itt is lesznek revival mesemondók, (vagyis a régi hagyományokat újjá élesztők) dalárdák és népzenét játszó zenekarok. Az utat szervezett csoportok járják végig. Az Avas lankáin mesés vigasságba csöppenhetnek a résztvevők. Az út végén egy zenés helyszín várja őket, ahol az élményeiket megoszthatják egymással, és lazíthatnak egy-egy pohár bor mellett, ami akár találkozó pont is lehet a többi csoporttal. A szombat délelőtt a családoké, ekkor meseösvényre invitálják a csapatokat, hogy a mese útját járják. A MesÉlő-borÚt mesemondói mind hagyományos népi mesemondók, akik a Hagyományok Háza tanfolyamán képződtek. A rendezvény szervezői esős idő esetén is várják az érdeklődőket.