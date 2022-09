Szeptemberben időközi választás lesz Miskolcon. Az esélyekről kérdeztük Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.

Az országgyűlési választásokon elsöprő Fidesz-KDNP győzelem - negyedik kétharmad - született áprilisban. Azóta számos településen volt időközi voksolás, és ezek döntő részében a kormánypártok arattak győzelmet. Ön szerint ez minek tudható be?

Az elmúlt hónapokban több időközi választás is volt, amelyek túlnyomó többségében a Fidesz-KDNP jelöltjei tudtak győzedelmeskedni. Nagy meglepetésre még olyan körzetekben is tudott nyerni a jobboldal, ahol április 3-án még kikapott. Jó példa erre a szeptember 4-i óbudai időközi választás, ahol DK-s polgármester van és még április 3-án is a párbeszédes Szabó Tímea nyert.

A baloldal erre a körzetre úgy tekintett, hogy számukra könnyen nyerhető, a jobboldal mégis simán, 10 százalékkal több szavazatot szerezve tudott nyerni. Mi a magyarázat?

Mindez annak tudható be, hogy a baloldal teljesen elhiteltelenedett, a baloldali politikusok még a korábbi szavazóik szemében is hiteltelenné váltak, az ellenzéki szavazók egyszerűen kiábrándultak.

A választók döntésében mennyire játszanak szerepet a kihívásokra adott kormányzati válaszok?

A mostani gazdasági világválság során a választók azt a politikai oldalt díjazzák, amelyet kormányzóképesnek látnak, ez pedig egyértelműen a jelenlegi kormányoldal. Szintén a kormánypártok mellett szóló érv, hogy míg a szankciópárti baloldal minden energiaszankciót támogatott volna Brüsszelben, addig a magyar kormány ennek ellenállt.

Szeptember 25-én időközi választás lesz Miskolcon. Mi ennek a tétje?

Ha Sebe-Gazdig Judit nyerne, akkor a DK külön frakciót tudna alakítani, ez értelemszerűen Gyurcsány Ferenc pozícióját erősítené Miskolcon. Ez rendkívül veszélyes lenne, hiszen a Gyurcsány-párt erőteljesen szankciópárti, a háború ügyében is olyan álláspontot képvisel, amelyet a magyarok túlnyomó többsége elutasít. A jelenlegi helyzetben olyan politikusokra van szükség, akik békepártiak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az embereket megvédjék a háború negatív gazdasági következményeitől.

Mennyiben érhető tetten Gyurcsány Ferenc (DK) szerepe a baloldali történésekben?

A baloldalon belül zajlik egy nagyon komoly dominanciaharc, mindegyik párt szeretne magának erős pozíciókat. A DK egyértelműen a legerősebb baloldali párt az országban, Gyurcsány Ferenc pedig a főnök a baloldalon. Értelemszerűen ezt a pozícióját szeretné erősíteni, így számára minden időközi választás rendkívül fontos.

Sebe-Gazdig Judit támogatói között nem találni a Jobbikot, miért? Apropó, ha már a Jobbikról beszélünk, mi lesz a párttal?

A Jobbik teljesen tönkrement Jakab Péter vezetésével. Jelenleg úgy tűnik, hogy a pártszakadások sorával vannak elfoglalva. A miskolci Jobbik esetében is ugyanez tapasztalható, főként annak fényében, hogy Jakab Péter maga is miskolci, így a helyi Jobbikot is jelentősen megviselték az elmúlt hetek eseményei.

Túléli ezeket a folyamatokat a Jobbik?

Erősen kérdéses. Vélhetően a többi baloldali pártnak is kínos a Jobbik, így inkább nem is közösködnek vele, az április 3-i választás is megmutatta, hogy nincs sok értelme velük közösen indulni.

Veres Pál polgármester a tavaszi választás során teljes mellszélességgel támogatta Varga Lászlót (MSZP) és Szilágyi Szabolcsot (Jobbik), ám mindketten elbuktak a Fidesz-KDNP jelöltjeivel szemben. Most viszont nem hallani arról, hogy Sebe-Gazdig Judit mellé állna Veres. Miért?

A DK erősödése komoly nehézséget okozna Veres Pál polgármesternek, ugyanis a balliberális oldalon belül gyakorlatilag öldöklő harc zajlik a pártok között, Gyurcsány és a DK célja a miskolci baloldal letarolása. Így érhető módon Veres Pál nem tesz látványos gesztusokat a DK-s jelölt támogatása érdekében, kicsit olyan, mintha a baloldali jelölt bukásában lenne érdekelt.

Mit mutat mindez?

Jól jelzi, hogy a balliberális összefogás kormányzásképtelen, nem nagyon lehet rájuk bízni fontos pozíciókat.

Országos jelenség, hogy a balliberális politikusok nem tudnak együtt dolgozni, sok helyen hatalmi csata zajlik. Ez mikor érhet véget?

Nem fog egyhamar véget érni, inkább súlyosbodni fog a helyzet. Az április 3-i választási vereséget követően ugyanis mindegyik baloldali párt meg akarja mutatni magát, és egymás rovására akarnak erősödni. Így az országos ellentétek, belső küzdelmek a helyi szintre is lefolynak, ott is éreztetik a hatásukat. Közeledve az önkormányzati és EP-választáshoz ezek a folyamatok csak erősödni fognak, még inkább ki fog élesedni a belső harc a baloldali pártok és politikusok között.

Hogy látja, hogy a miskolci városvezetés – és baloldali koalíció – kitart 2024-ig?

Ezt nehéz megjósolni, ugyanis a hatalomért és a pénzért mindenre képesek ezek a politikusok, így még akkor sem várható előrehozott választás, ha már működésképtelen lenne a település a baloldal belső feszültségei miatt. Az mindenesetre elmondható, hogy jelentősen megnehezítheti a baloldali koalíció belső feszültsége Miskolc helyzetét, ami ezekben a nehéz időkben a város polgárait is súlyosan érintheti. A befektetők, beruházók ugyanis azt nézik, hogy mennyire stabil egy adott település vezetése és ha azt látják, hogy belső ellentétek vannak, akkor más településeket fognak választani a beruházások helyszínéül. Egy biztató dolog lehet a miskolciak számára: az EP-választással egyidőben, tehát már 2024 tavaszán tartják az önkormányzati választást, így korábban le lehet váltani a jelenlegi városvezetést.