A háború hatodik hónapjában folyó segítő programjaival háromezer, hosszú távon Magyarországon maradó ukrajnai menekült beilleszkedését támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet az elmúlt fél évben hetvenezer menekülőnek nyújtott közvetlen segítséget – írja közleményében a szervezet.

Támogatják az integrációt

Az Avasi lakótelep hármas ütemében például lakásokat újítanak fel ukrajnai menekültek számára. A munkálatokat szerkesztőségünk tagjai is megtekintették a Klapka utcai panelházban.

– Az UniParkban, ahol jelenleg több menekült család tartózkodik, augusztus végén lejár a szerződésük – mondta Pápai Gergő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi régiójának önkéntes koordinátora.

Fotós: Bujdos Tibor

– A hosszabbításról is tárgyalunk, de a legfőbb célunk, hogy országszerte működő integrációs programunkon keresztül, a saját életük kialakításában támogassuk őket. Különösen azt a Belső-Ukrajnából érkezett 15 családot, akik a régióban szeretnének maradni. Segítjük őket az elhelyezkedésben, ügyeik intézésében, a gyerekek iskoláztatásában és nyelvoktatást szervezünk számukra.

Ukrán fiatalokkal közösen

Önkéntes munkával szinte nem kerül pénzbe a jó állapotú lakások felújítása.

– Az MR Közösségi Lakásalap birtokában lévő, 3-4 éve üresen álló lakótelepi lakásokat adtak bérbe a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Ahol most vagyunk, az egy jobb állapotú lakás, úgyhogy csak tisztasági festést kell benne végezni. A nappaliban pedig tapétázni és padlószőnyeget letenni. Ezenkívül még két hasonló lakást találtunk a Hajós Alfréd utcában és a Szentgyörgy úton, amelyeket rövid időn belül saját kezűleg fel tudunk újítani. Mindezt ifjúsági önkénteseink és a hozzájuk kapcsolódó hálás ukrán menekült fiatalok segítségével is el tudjuk végezni. Az anyagköltséget az MR Közösségi Lakásalap állja. Ukrán ajkú, jellemzően egy-két gyermekes anyukák, nagymamák költöznének be, ahol az aktív korúak nagy része már talált magának munkát. Igyekeznek egymás között megoldani a kicsik felügyeletét is. Összesen több mint húsz gyermekkel érkeztek Magyarországra. A beiskolázás nagy feladat, mert ahhoz magyar lakcím is szükséges – fejtette ki az önkéntes koordinátor.

Jó érzés másokért tenni

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 12 fiatal önkéntese négy éve alkot közösséget, akik a kötelező 50 órás iskolai társadalmi munkán kívül is szívesen segítenek a szeretetszolgálatnak.

Kótai György szívesen segít | Fotós: Bujdos Tibor

– Kis korom óta lejártam a Miskolci Máltai Játszótérre, ahol megismerkedtem az akkori önkéntesekkel. Megtetszett, hogy másokért tesznek dolgokat. Csatlakoztam, mert tök jó érzés segíteni – osztotta meg Kótai György önkéntes. - Korábban dolgoztam már a Máltai más épületeinek kifestésénél is. Úgy voltam vele, hogy ez egy körforgás, hogy kicsiként velem foglalkoztak. Most pedig, hogy felnőttem, szeretnék ebből visszaadni valamit.