A versenyen a legtöbb hulladékot a CsiPET Csapat gyűjtötte, amely ezzel nemcsak a dobogó tetejére állhatott fel, hanem az egy főre jutó szemétszedésben is az élen végzett, megszerezve a Bodrog Hőse díjat. A Bodrogra harmadik alkalommal tért vissza a PET-hajók hulladékgyűjtő versenye. A helyben élőktől a szervezésben és a hulladékgyűjtésben ismét sok segítséget kaptak a PET-kalózok.

Viharok és darazsak

A helyiek vendégszeretete és a part menti települések, valamint polgármestereik aktív közreműködése révén minden alkalommal felejthetetlen élményben és hangulatban zajlik a rendezvény. A Bodrog-parti településeken idén sem maradtak el a PET-kalózók körében közkedvelt kulturális és természeti értékeket bemutató esti előadások és séták, valamint a finom helyi borok kóstolója. Napközben pedig tisztult az ártéri erdő: a sokszor viharokkal kísért, esős időjárás és a csípős darazsak ellenére öt elszánt visszatérő és tapasztalt PET-hajós csapat, valamint jelentős kenus különítmény tisztította mindkét parton az ártér közel 20 folyam-kilométeres szakaszát.

A szoros versenyben a csapatok mindegyike kitett magáért, majd az óriási hajrában végül a CsiPET Csapat állhatott fel a dobogó tetejére. A négy nap alatt összegyűjtött, összesen 1 560 zsák hulladékhoz a nyertes csapat 284 zsák, többségében alaposan átválogatott és szelektált hulladékkal járult hozzá. A PET-kalózok már a versenyt megelőző napon sem tétlenkedtek. Bodrogkeresztúr önkormányzatának közreműködésével és a szorgalmas helyi iskolás csapatok, valamint nemzetközi önkéntesek bevonásával néhány óra alatt 130 zsák hulladékot szedtek össze a Bodrog partján.

Vendégszerető települések

„A Bodrog menti vendégszeretet és a vadregényes táj mindig lenyűgöz bennünket, örülünk, hogy a PET Kupa folyómentő tapasztalataival néhány nap alatt eredményesen közreműködhetünk a folyó megtisztításában” – mondta Gyalai-Korpos Miklós, a III. Bodrogi PET Kupa fő szervezője. „A harmadik alkalommal visszatérő versenynek köszönhetően a Bodrog Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán az erősen szennyezett területeket is sikerült alaposan kitakarítani és egy időre tisztán visszaadni a természetnek” – tette hozzá elégedetten a szakember.

A legerősebb napon, a Bodrogolaszi és Sárazsadány közötti 3,5 kilométeres, rövid szakaszon 320 zsák hulladékot gyűjtöttek a csapatok. A műanyag székek, fémhordók, autókarosszéria-darabok és a rengeteg PET-palack között egy gyerekrajzot tartalmazó palackpostát is találtak a résztvevők.

Vissza a körforgásba

A kigyűjtött és különböző frakciókra szétválogatott hulladék nagyobb része – körülbelül hatvan százaléka – újrahasznosul. A közszolgáltatóknak, begyűjtő- és hasznosítócégeknek, valamint az innovatív, kisipari megoldásoknak köszönhetően a PET Kupa civil szervezetként, működésének tíz éve alatt, a folyami hulladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát. A begyűjtött és újrahasznosított hulladéknak egyik vízen lebegő bizonyítéka például az a két újrahasznosított műanyag pallókból készült palackorrú lebegő kikötő, amelyeket a tavalyi verseny alatt adtak át a szervezők – a vízitúrázók legnagyobb örömére – Olaszliszkán és Bodrogkeresztúron. A lebegő kikötők tervezésénél a folyami műanyaghulladék kreatívan születik újjá. A kikötőket rámpa köti össze a parttal, a fedélzetükön elhelyezett tájékoztató táblákból pedig kiderül, milyen látnivalók és érdekességek várják a közelben a víz felől érkező vízitúrázókat.

A rendezvényt Sárospatak, Bodrogolaszi, Sárazsadány, Olaszliszka és Bodrogkeresztúr elkötelezett önkormányzatai is segítették. Olaszliszka évek óta csapattal is részt vesz a hulladékgyűjtő versenyen, a díjátadón a rendezők szinte alig tudták a hulladékgyűjtésből a partra hívni a harmadik helyezettként dobogóra álló csapatot. Az evezőtúráiról is közismert hajdúböszörményi Zöld Kör nemzetközi résztvevőkből álló kenus különítményt mozgósított az eseményre. A résztvevők vízi biztonságáról a Felső-Tiszán már többszörösen bizonyított Sonar Egyesület gondoskodott. A hulladékkezelést a szervezők állandó szakmai partnere, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége koordinálta, az esemény hulladékkezelési partnere a BMH Nonprofit Kft. volt. A rendezvény a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatásával valósult meg.