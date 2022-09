A dubaji világkiállításon részt vett a Chameleon Okosotthon delegációja is. „Meghívott minket a Magyar Dubai Expó magyarországi rendezősége, hogy lesz egy előadás az egyik tematikus héten a márciusi világkiállításon” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Szarvas Péter a Chameleon Okosotthon vezérigazgatója. Hozzátette: az előadásuk a városfejlesztésről szólt, ami pont az okosotthonok egyik fő profilja.

„Lényegében itt egy előadásra is felkértek, hogy ebben a témában prezentáljunk, magáról az okosotthonokról és ezek után voltak komolyabb B2B tárgyalások (A B2B: business-to-business a jelentése angolul, azaz, két vagy több vállalat közötti üzlet – a szerk.)” - hangsúlyozta Szarvas Péter. Azt is elmondta az ügyvezető, hogy ezeket a találkozókat részben ők maguknak szervezték, de nekik is szerveztek potenciális partnerekkel találkozókat.

„A befektetők nyitottak voltak és az én meglátásom szerint sikeres tárgyalásokat tudtunk lefolytatni a későbbi szerződő partnereinkkel” – mutatott rá a Chameleon Okosotthon vezérigazgatója. Szarvas Péter szerint az okosotthon megoldása még Dubajban is helyt állt. Szerinte ez volt a visszajelzés az előadáson résztvevőktől és az előadást követő érdeklődők számából következtethető.

Üzletkötés, üzletkötés hátán

„Konkrét üzleteket már az előadások óta kötöttünk és ott is beszéltünk potenciális ügyfelekkel, akiknek a megoldásaink jó lehet, de inkább az előadások után volt több megkeresésünk” – mutatott rá Szarvas Péter. Aki azt is elmondta, hogy vannak olyanok, akik telepítésben tudnak részt venni, de olyanok is akadtak, akik viszonteladói hálózatban tudnak segíteni nekik, de konkrétan potenciális beruházókkal is beszéltek már.

„Ha számszerűsíteni kell, akkor nagyjából nyolc üzletkötés történt a kiállítást követően” – húzta alá a Chameleon Okosotthon vezérigazgatója. Például a világon elsőként fejlesztett az okosotthont az okostársasházzal és az okosvárossal összekapcsoló, felhőalapú applikációt a Chameleon, amelyet a dubaji világkiállításon mutatott be. A rendszer 2024 végére várhatóan ezer torontói lakásban lesz elérhető.