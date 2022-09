Óriási sikert aratott Vihula Mihajlo, az iskola gitártanárának és elsős kislányának, Júliának a közös produkciója. Az Itthon, veled című dalt adták elő. Három elsős kisdiák az iskoláról mondott verset, majd az intézmény új művésztanárai mutatkoztak be produkciójukkal.

A kicsik örömmel hallgatták Vanyó Virág énekét, ami arról szól, hogy „de nehéz az iskolatáska”.

A meglepetés sem maradt el. Mivel a tanévnyitó versben szó volt arról is, hogy kényelmetlenek az iskolai padok, a legifjabb tanulók kaptak egy-egy ülőpárnát.

Süss fel nap!

Az évnyitó után az elsősök a termükbe vonultak, a kicsik nagy örömére a tankönyveik már a padokon sorakoztak.

Itt Regina gyorsan készített a kislányával egy közös szelfit. Anna pedig elárulta, hogy neki az évnyitó dalai tetszettek a legjobban, mert a kislányok szépen énekeltek, de a versnek is örült, mert szerinte vicces volt.

– Pont ilyennek gondoltam az iskolát! Már voltam itt korábban is, kétszer. A tanító nénivel is találkoztam már, csak a nevét elfelejtettem – vallotta be Anna, de nem maradt sok idő beszélgetésre, mert a szülőknek értekezlet kezdődött, melyet a gyerekek tanítója, Kis-Szabóné Zsova Mónika tartott, a gyerekek pedig a díszterembe vonultak, egy kis ismerkedésre az énektanárukkal, Margitai Noémival.

„Süss fel nap”, énekelték a gyerekek közösen, mert reggel igencsak csöpörgősre fordult, majd névsorolvasás következett. Kiderült, az 1. c osztályba 15 fiú és 10 lány jár. Ezután Noémi néni vezetésével a gyerekek elindultak felfedezni az iskolát. A zenetermeket például, ahol egy kicsit a hangszerekkel is megismerkedhettek, Anna már az első nap igazi mintadiák volt, fegyelmezett, érdeklődő és szófogadó.

– Nagyon tetszett a mai nap, jó lesz ebbe az iskolába járni. A hegedűórát várom a legjobban. Jó sok zeneterem van, az is nagyon tetszik. Anya azt mondta, hogy először furulyát vagy fuvolát fogok tanulni, utána jöhet a hegedű. De gondolkodom azon is, hogy gitározni is megtanulok. Nem tudom elhinni, hogy jövőre már itt fogok fellépni! – tette hozzá lelkesen a kislány.

Ami pedig a jövőt illeti, megtudtuk, hogy nem szeretne zenész vagy tanár lenni. Inkább boltban dolgozna szívesen. Például játékboltban, kávéboltban, esetleg hangszerboltban. De szerinte az utóbbi nem lenne könnyű, hiszen akkor minden hangszerhez értenie kellene.