A megyei szervezet több mint negyven embert foglalkoztat megváltozott munkaképességgel, elsősorban társadalmi vállalkozásainkban alkalmazzák őket.

"A termékek piacra juttatása érdekében több multival is tárgyaltunk, vannak előre mutató jelek, hogy a polcra kerülnek elsősorban most a sajttermékeink" - tette hozzá. Rendkívül hasznos volt a losonci szervezettel való együttműködés, melyben nagy szerepe volt és köszönet illeti a megyei önkormányzatot is. A megyében foglalkoztatottak többek között kecskét tartanak, sajtüzemben vagy varrodában dolgoznak, de például egy fél éve indult az a véradás szervezési call-center, amely mintegy húsz ezer hívást indított olyanok irányába akik régebben vettek részt véradásokon, ők nem a szociális ellátást veszik igénybe, hanem bért keresnek, járulékot fizetnek adózó állampolgárai az országnak - hangsúlyozta az igazgató.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.