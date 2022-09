Évek óta nagyon népszerű, átlagosan 4-5 ezer látogatót megmozgató program a Miskolci Egyetemen a Kutatók Éjszakája. Az egyik leglátogatottabb rendezvényük, amely nem csak leendő egyetemistáknak szól, hiszen széles körben kívánják bemutatni a náluk folyó tudományos munkát – mondta Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, a rendezvény egyik fő szervezője. Hozzátette: az egyetem mind a nyolc kara, mindegyik kutatóintézete, illetve a központi könyvtár és a Konfuciusz Intézet is kínált programokat az eseményen.

Megmutatják tudományukat

Mindenki örömmel vett részt a 134 program összeállításában és lebonyolításában, oktatók, doktoranduszok, hallgatók, önkéntesek, vagyis hatalmas egyetemi stáb dolgozott a rendezvény sikeréért. A programsorozatot 16-ik alkalommal rendezik meg a Miskolci Egyetemen.

Magyarország 2006-ban csatlakozott az Európa uniós kezdeményezéshez. Fontos misszió a kutatási tevékenység népszerűsítése. Szeretnék megmutatni, hogy a gyakorlati élet kihívásaira válaszolnak a kutatásaik, amelyek izgalmasak és látványosak – fogalmazott a rektorhelyettes.

Minden korosztályra gondoltak az óvodásoktól a dédszülőkig, hiszen valóban nem ritka, hogy az egész család együtt vesz részt az eseményen. Vannak standard programjaik, de minden évben vannak újítások is, ahogyan változik a kutatási portfólió, tevékenység – emelte ki Dr. Szűcs Péter.

Az egyik legnépszerűbb, állandó és kihagyhatatlan eleme a Kutatók Éjszakájának a tanbánya megtekintése. De vannak például a megújuló energiával foglalkozó bemutatók, vagy elektromos autók kiállítva.

Idén Geszti Péter koncertje, gasztroplacc és fényfestés is színesítette a mozgalmas programok sorát. Nem titkoltan az is a szándékuk, hogy a fiataloknak vonzóvá tegyék az oktatási intézményt, hogy később a Miskolci Egyetemet válasszák. Erre példa is volt már a korábbi években, hogy a rendezvényen szerzett benyomásaik miatt választották ezt az egyetemet még középiskolás korukban, most pedig már doktorandusz képzésen vesznek részt, ami sikernek könyvelhető el – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Változik az érdeklődés

Rengeteg volt az érdeklődő, mi is tapasztaltuk. A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium három tizedikes tanulója is éppen a programok között válogatott. Nagy Virág, Szatmári Zsombor és Bucsai Gábor már korábban, évekkel ezelőtt is voltak a Kutatók Éjszakáján, általános iskolás korukban, akkor még más volt az érdeklődési körük – avattak be a fiatalok. Most már célirányosabban keresték a programokat, a különböző karok bemutatóit. Virág több miskolci kar kínálatában is gondolkodik a jövőt tekintve, most kifejezettem az informatikai és high tech programok érdekelték – mondta.

Interaktív foglalkozás

Műanyag kupakokból készítettek különböző állatfigurákat egy speciális fröccsöntőgéppel és az egyetem munkatársának segítségével a Miskolctapolcai általános iskola negyedikes tanulói. Minden évben van mesterségek napja az iskolában, amikor valamilyen szakmát megismertetnek a gyerekekkel, idén ehhez kapcsolták a látogatást a Kutatók Éjszakáján – mondta Sárosiné Csáti Emese osztályfőnök. Megnézték a tanbányát, a mechatronikai tanszék programját, illetve a fröccsöntést. A gyerekek nagyon tájékozottak és érdeklődőek, okos kérdéseket tettek fel és nagyon élvezték a rendezvényt – jegyezte meg a pedagógus. Minden nagyon tetszett, de legjobban a fröccsöntés – mondták kórusban a kis diákok, Csorba Zsófia és Németh Noémi. Érmet is szereztek, és a műanyag kupakól, vagyis újrahasznosított anyagból készült cica is hazavihető, úgyhogy emlék is marad a rendezvényről.