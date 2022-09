A szalagátvágás a célszalag, de a start pisztoly eldörrenése is egyben, hiszen a munka csak most kezdődik - mondta Nagy András, a megyei vadászkamara elnöke az ünnepségen. Az épületben, korszerű körülmények között szakmai továbbképzések és ügyintézés is szolgálja majd a vadászokat.

Van mire büszkének lenni, mert csodálatos természeti örökségünk van. A vadászok pedig nemes, büszke küldetést végeznek - hangsúlyozta Alakszaki Zoltán főispán. A cél az, hogy a szakmai eredményeket a jövőben láthatóvá tegyék az emberek számára is.

A vadászat őseinktől kapott hagyomány. Számos tudományos felfedezés is köszönhető neki - emelte ki Bánné Dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke. A most átadott ház szimbolizálja az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot, méltó székhelye a megyei vadásztársadalomnak - tette hozzá.