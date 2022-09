Valakik szemétlerakónak használják a miskolci Szent József temetőt, jelezte egyik olvasónk. Mint mondta, a temetőlátogatók évek óta harcolnak annak érdekében, hogy történjen valamilyen kedvező változás az ügyben, de úgy tűnik, egyelőre nincs megoldás.

A napokban ellátogattunk mi is a sírkertbe, és döbbenve láttuk, hogy az egyre inkább hulladékudvarhoz hasonlít. A temetői szemét számára kihelyezett gyűjtő ugyanis háztartási hulladékkal van tele, körülötte pedig hatalmas szemétdomb terül el. Szinte mindent találni itt: kiselejtezett ruhákat, használt pelenkákat, tönkrement műanyag széket, hűtőgép lemezborítását, de még egy leharcolt fűnyírót is láttunk. És ez még nem minden. A temető hátsó, bokros területén szintén a szemét az úr. Hulladékkal teli műanyag zsákok tömkelege hever a zöldben, amit most lombos bokrok miatt a bejárattól nem látni.

Rettenetes

A temető gondnokával sikerült beszélnünk, de azt mondta, nem nyilatkozhat. Azonban a sírkert egyik látogatója pontosan ismeri a kilátástalan küzdelem részleteit, ő mesél a Borsod Online-nak.

– Tíz éve folyó problémáról van szó. A megoldás a bekamerázás lenne. A szomszédban fekvő, Törkölyösi temetőben már működnek kamerák, ott meg is szűnt a szemétlerakás. Nem tudjuk, hogy a Szent József temetőbe ki hordja a hulladékot, mert a környéken lakók nem nyilatkoznak erről. Az azonban az évek során kiderült, hogy van, aki kocsival hordja ide azokat a dolgokat, amelyeknek a hulladékudvarban lenne a helyük. A temetőgondnokság a temetői szemetet elszállíttatja, de a többi nem az ő dolguk lenne. Mégis olykor kénytelenek szétválogatnia a szeméthalmot, és a kommunális hulladékot berakják azokba a nagy, fehér zsákokba, amelyeket a Miskolci Városgazda Kft. helyez el azokban a környékbeli utcákban, ahol az ott élőkre jellemző, hogy szétdobálják a szemetet – sorolta a sírkert látogatója.

Hozzátette: a temetőgondnokság tapasztalata az, hogy nem egyedi esetről van szó. A Feszty Árpád utcai temetőt is kezdik az emberek hulladéklerakónak használni, a minap már egy kiszuperált tévé és hevert a szemétgyűjtőben. A Szent Anna temetőt pedig kutyasétáltatónak nézik egyesek, és a kutyagumis zsákot dobják a temetői szemét közé. Ha gondok szól érte, akkor a kutyatulajdonos van felháborodva.

– A Szent József temető végében található rengeteg szemetet pedig valószínűleg a sírkert fölött lakók dobálják be, hiszen a bejárattól nemigen megy fel senki a dombra. Rettenetes ez a helyzet! Hogy emlékezzünk így méltósággal szeretteinkre? – tette hozzá a portálunknak nyilatkozó temetőlátogató. Ő is évek óta próbál megoldást találni a tarthatatlan helyzetre, de úgy érzi, szélmalomharcot vívnak.

Hozzátette: a sírok tulajdonosai folyamatosan hívják a temetőgondnokot, de ő sem tud mit tenni azon kívül, hogy időközönként elszállíttatja az illegálisan lerakott hulladékot. Talán a kamerák valóban segítenének, jegyezte meg.