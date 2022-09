Hozzátette: az intézmény fontos szereplő a helyi hagyományok fenntartásában, hiszen az iskolában német nyelvoktatás zajlik, de ugyanitt hazaszeretetre és az életre is nevelik a gyerekeket. A település szülötte, díszpolgára, dr. Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke kifejtette: az utolsók közé tartozott, akik még helyben járhattak felső tagozatba, ez utána megszűnt. Kiemelte: az iskola mindig a helyi közösség gerincét jelentette, tablója Hercegkút fejlődésének. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is sok tehetséges diák kerül ki az intézmény falai közül. Donkó József a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt, hogy a településen 1971-ben szűnt meg a felső tagozatos oktatás, de az alsó tagozathoz azóta is nagyon ragaszkodik a közösség. Ez az elkötelezettség közös – fogalmazott.

Azt is elmondta: a tankerület területén folyamatosak az iskolafelújítások, de például Tolcsván új iskola épül. Igyekezetük célja, hogy a felújítások, iskolafejlesztések mind a gyerekek érdekeit szolgálják. Az adományozó Stumpf Márta elmesélte, hogy korábban Ausztráliában egy nagy farmot működtettek a férjével, akivel még a hetvenes években azt tervezték, hogy egyszer Hercegkúton építenek házat maguknak, ha hazatérnek Magyarországra. Az életük azonban másképp alakult, de amikor végül egy Budapesthez közeli városba költöztek, a polgármester többször is meglátogatta azután is, hogy férje évekkel ezelőtt elhunyt. Egyszer megkérdezte Rák Józsefet, hogy miért jár olyan sokat a minisztériumba, mire a településvezető azt felelte: az iskola felújításához próbál pénzt szerezni. A most 86 éves asszony erre felajánlotta, hogy ad a beruházáshoz 50 millió forintot. A hercegkúti iskolába jelenleg 39 gyermek tanul, a helybeliek mellett a szomszédos településekről is vannak diákjaik.