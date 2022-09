A tanárok tüntetésén és az általuk tervezett flashmobokon (emberek előre szervezett csoportosulása – a szerk.) nagyon sok diákot látni. Ezeken már legtöbbször egészen kisgyermekek is részt vesznek. „Tíz éves korig önismereti zárlat van egy gyermekben, nem tudja ki ő és a szülei mondják meg, hogy egy adott dolog jó vagy rossz” – mondta lapunknak Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, aki rámutatott: ebben a korban a gyermekek az ilyen eseményeket egyfajta cirkusznak fogják fel, hiszen nem tudják megérteni, hogy milyen rendezvényen vannak. Rámutatott: az eszmei lényegét nem látja át egy fiatalabb gyermek, mert nem képes erre, hiszen önmagára reflektáló korban sincs. Bagdy Emőke szerint, ilyenkor különösen nagy a szülői felelősség egy gyermek esetében, hiszen ők szabják meg, hogy milyen lesz az önbecsülése.

Lázadó serdülők

„A serdülő korosztály nagyon szeret a dolgokra nemet mondani és valami ellen lázadni” – hangsúlyozta Bagdy Emőke, aki aláhúzta: ez a korosztály nem érzi a sajátjának ezeket a fajta problémákat, amelyekért most a tanárok tüntetnek. Ezt azzal indokolja a pszichológus, hogy erre a korosztályra egy olyanfajta egoizmus jellemző ebben a korban, ahol inkább a saját énjük van fókuszban.

„Én mindenképpen elutasítom, hogy gyermekeket ilyen akciókba bevonjanak” – húzta alá a klinikai szakpszichológus. Kiemelte: főleg azért, mert kisiskolás korban a gyerek már nem minden esetben a szülőre hallgat, hanem a tanára kap nagyobb szerepet az életében és ennek értelmében neki próbál megfelelni. „A középiskolás korú gyermekeknek van egy rebellis (lázadó – a szerk.) mentalitás a lelkükben, azaz, hogy mire mondjanak nemet.”

Nem érdekli őket

„A fiatal felnőtt korosztályt egyáltalán nem érdekli a felnőtt korosztály fizetése, hiszen a fókuszában az önmaga szükségleteinek a megteremtése áll – mutatott rá Bagdy Emőke. Szerinte nem a szülői és nem a tanári fizetések azok, amikre felnőtti, beleélő és együtt érző részvéttel odaáll egy gyermek. „Sok alkalmatlan és lelkében kiégett pedagógus szenvedését a gyermek szenvedi meg, ezt, mint pedagógus jelentem ki” – mondta el a klinikai szakpszichológus, egyúttal elmondta, hogy számos programot vitt végbe a pedagógusok lélekerősítéséért. „Pedagógus párti vagyok, de nem megyek ki sehova vonulni” – szögezte le Bagdy Emőke.

Minden alkalmat megragadnak

Miskolcon múlt hét hétfőn főként diákok tüntettek, a klinikai szakpszichológus ezt is megindokolta: „Ha iskolaidőben azt mondják, hogy óra helyett lehet mást csinálni, a gyerekek menni fognak és minden osztályban van egy hangadó, akit követnek a többiek”. Rámutatott, hogy szerinte, ha egyenként megkérdeznénk azokat, akik kivonulnak, máris kiderülne, hogy sokan nem meggyőződésből vannak kint, mert nem tartja ezeket az ügyeket fontosnak ebben a korosztályban, hanem mert van egy olyan alkalom, ami miatt nem kell órán ülni, vagy éppen nem kell iskolába menni. „A lógásnak és a szabadságnak a mámora az, ami megfogja a diákokat egy-egy ilyen alkalommal” – emelte ki Bagdy Emőke, arra is rámutatott, hogy a politikát nem szabad ilyen módon bevinni egy oktatási intézménybe, mert ezzel rossz irányba vihetik el a gyermekeket. „Nem tartom etikusnak, hogy iskolaidőben, ilyen jellegű dolgokat visznek be a pedagógusok” – húzta alá Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus.