Harmadik alkalommal keltek útra a PET-hajók, hogy megtisztítsák a Bodrogot és annak árterét. Ezúttal öt csapat verseng azért, hogy ki gyűjti össze a legtöbb hulladékot. Gyalai-Korpos Miklós szervező-versenyigazgató a Borsod Online-nak elmondta: ezúttal egy viszonylag rövid távon mennek végig a résztvevők, ugyanis a Sárospatak és Olaszliszka közötti folyószakaszt tisztítják meg. Ezt az indokolja, hogy az alacsony vízszint miatt lassú a folyó sodrása, emiatt a csapatok is lassan haladhatnak, valamint sok a hulladék az árterekben, amit most így alaposabban megtisztíthatnak – mondta. A PET Kupa legjelentősebb támogatója a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).

Keszthelyi Nikoletta a tárca környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára a verseny megnyitóján kifejtette: a kormány több programon keresztül is segíti az illegális hulladék elleni küzdelmet, az ország megtisztítását. A szemléletformálás mellett azonban a cselekvés is fontos, így komoly jelentőséggel bírnak ezen a téren az olyan civil kezdeményezések, mint a PET Kupa – fogalmazott. Kiemelte: az ilyen mozgalmak mutatják meg, hogy a hulladék elleni küzdelem nem csupán állami feladat és példát is állítanak másoknak, ezért is segítik folyamatosan a PET Kupa akcióit.

Harmadszor szervezték meg

Dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy évtizedekkel ezelőtt hallotta az Európai Parlamentben azt a kifejezést, hogy fenntartható környezet, amely a gazdálkodás és a természet harmóniáját jelenti. Véleménye szerint ennek a megvalósulásához vezető út az, amikor egy hulladékkal teli folyót megtisztítanak önkéntesek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Bodrog-partján több olyan település is van, amely idegenforgalmi lehetőségként tekint a folyóra, de szemetes vízre nem lehet turistákat csábítani – mondta.

Aros János, a házigazda Sárospatak polgármestere kifejtette: évekkel ezelőtt egy iskolai program révén került kapcsolatba város a PET Kupa szervezőivel, ennek köszönhető, hogy most már harmadszor szervezték meg ezt a különleges versenyt. Hangsúlyozta: a szervezők a továbbiakban is számíthatnak Patak segítségére.

Koszos feladatból jó buli

A rendezvényen többször is elhangzott, hogy a Bodrog-parti települések becsületét ezúttal is Olaszliszka menti meg, a település ugyanis mind a három alkalommal indított csapatot a versenyen. Ezúttal több mint 20 embert mozgósítottak, még elszármazottak is vállalták a nehéz feladatot, hogy segítenek a folyótisztításban. Kerekes Attila polgármester a portálunknak mindezt azzal indokolta, hogy a Bodrog tisztasága elsősorban a helyi települések érdeke. Hozzátette: ennek a kapcsolatnak is köszönhető, hogy a PET Kupa Olaszliszkán is kialakított egy vízi bázist.

Révész Máriusz a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára már sokszor vett részt a PET Kupa különböző hulladékgyűjtési akcióin családjával és munkatársaival együtt. Beszédében Tom Sawyer történetéhez hasonlította a PET Kupa szervezőinek munkáját, aki feladatul kapja azt, hogy fessen le egy kerítést, a fiú pedig fizetségért adja tovább ezt a munkát másoknak. A kezdeményezés legnagyobb erényének nevezte, hogy jó bulit csináltak egy alapvetően koszos, csaláncsípésekkel, szúnyogtámadásokkal nehezített feladatból, amitől a legtöbb ember idegenkedik. Ennek ellenére a PET Kupa sikeres, jelentős szerepe van az ország szemléletformálásában a hulladékokkal kapcsolatban. Hozzátette: az igazi megoldás az lenne, ha a folyó által Magyarországra hozott hulladékot a keletkezésük helyén például Ukrajnában fognák meg, de az ukránoknak a háború miatt most a legkisebb gondjuk is nagyobb ennél – közölte. Emiatt a PET Kupára még sokáig szükség lesz, és lehet, hogy növelni kell a versenyek számát – mondta. Ezzel együtt bejelentette, hogy államtitkáráguk több új ilyen rendezvényt támogat, amit például akár középiskolások számára is meg lehetne hirdetni.

Molnár Attila Dávid a PET Kupa társasalapítójaként azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy ma sok a probléma a világban, de a víz tisztasága mindennél fontosabb, mert az az életet jelenti.

A nulladik napon

Kedden volt a Bodrogi PET Kupának egy nulladik napja is, amelyet Bodrogkeresztúron rendeztek meg. Ott a helyi iskolások gyűjtötték a folyóparton a hulladékot. Rozgonyi István polgármester szerint az akciót az indokolta, hogy a PET Kupa idén nem érintette volna településüket, de számukra is fontos a folyó tisztasága és a szemléletformálás. Azért is lényeges ez, mert számos olyan turisztikai fejlesztésbe fogtak, amelyek érintik a folyót. Az eseményen részt vett dr. Koncz Zsófia, a TIM parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, aki egyben a térség országgyűlési képviselője is. Mint mondta, maga is részt vett több PET Kupán, amelyet remek kezdeményezésnek tart, hiszen a hulladékgyűjtés és a szemléletformálás nagyon jó keverékét alkotja a rendezvény. A bodrogkeresztúri akció keretében 130 zsák hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők.