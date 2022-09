Megyénk természeti kincsei és fürdői miatt kedvelt célpontja a belföldi utazóknak, vannak olyan desztinációk, ahol az év minden időszakában sok turista fordul meg. Az idei nyártól sokat reméltek az idegenforgalmi szakemberek, de vajon beváltották az elképzeléseket a foglalás számok, erről Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke, és mint a sárospataki négycsillagos szálloda, a Hotel Bodrog igazgatója számolt be.

Azt tapasztalták, hogy a nyári szezonban a szálloda hozta az elvárásokat szoba kihasználtságban és árbevételben is. Ez részen annak is köszönhető, hogy a Tokaj-hegyaljai desztináció, valamint a négycsillagos szállodák kedveltek a vendégek körében. Sok turista látogat a térségbe. A nyarat összességében a mutatók alapján jól zárták. Azonban a magas energia és gázárak miatt még nem tudják, hogyan alakul az ősz és a tél – mondta Bágyi Péter.

Bizonyos vendégek elmaradtak

A régióban működő szálláshelyek üzemeltetőinek tapasztalatai alapján kirajzolódott, hogy ez a szezon kicsit gyengébb volt a tavalyinál. Ugyanis 2021-ben még nagyobb korlátozások voltak a külföldi utazások terén, melyeket idén nyárra nagyrészt teljesen eltöröltek, így mindenki szabadon utazhatott, ha akart – hangsúlyozta az idegenforgalmi szakember. Sok magyar vette az irányt a szomszédos országokba vagy akár távolabbi tengerpartokra is. Ezek a vendégek hiányoztak a szektorból, de továbbra is nagy az érdeklődés a belföldi turizmus iránt. A vendégházak, üdülők, campingek és panziók vendégei azok, akik a világjárvány alatt leginkább károsodtak anyagilag, ezért vannak, akik nem indultak el nyaralni. Ez a visszaesés tapasztalható volt a régióban is.

Nagyon óvatosak

Jönnek a foglalások őszre is, de csak minimálisan, a vendégek óvatosak, kivárnak – emelte ki Bágyi Péter. A koronavírus-járvány óta megváltozott az emberek ez irányú szokása. A vendégek nem foglalnak hónapokra előre, mint korábban, hanem az érkezés előtt nagyjából két héttel kezdenek el szállodát keresni, majd választani. A Covid óta bizonytalan a világ, amit a háborús helyzet és a megnövekedett költségek még inkább azzá tesznek. Ez a turisztikai szolgáltatókat fokozottan érinti. Hiszen azok az emberek, akik eddig rendszeresen jártak wellness hétvégére, egy évben akár többször is, azok most meg fogják gondolni, ha családi költségvetésüket jelentősen érinti majd a magasabb rezsi. Emiatt és a magas infláció miatt nem tudhatják, hogy lesz-e pénzük egy őszi vagy téli kikapcsolódásra, ez csak később fog kiderülni – állította a szakember.

Azt is érdemes hozzátenni, hogy a lemondási feltételek is megváltoztak az elmúlt években, így díjmentesen lemondható az utazás akár egy héttel az indulás előtt, ezt időnként ki is használják a vendégek. Azt a szálláshely üzemeltetők csak remélni tudják, hogy ez nem történik meg.