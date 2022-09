A miskolci Mathias Corvinus Collegiumban tartott előadást dr. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója. A rendezvény témája Magyarország és Németország - sokszor nem igazán zökkenőmentes - viszonya, gazdasági és társadalmi kérdések, amelyekről olykor eltérő véleményen van a két ország vezetése. A magyar-német kapcsolatok már több, mint ezer éves múltra tekintenek vissza, azonban az elmúlt időszakban politikai feszültségek, súrlódások is jellemezték a két ország viszonyát. 2010-től a Német Szövetségi Kormány elkezdte több területen is bírálni a magyarországi reformokat: kritikával illette a médiatörvényt, az iparági különadókat, a civilszervezeteket, a jogállamiság kérdéskörét és a menekültválság kezelését. Azóta ez a sor tovább bővült a gyermekvédelmi törvényt és a családpolitikát, valamint a koronavírus elleni védekezés érdekében meghozott törvénymódosításokat érintő német kritikákkal. Az értekezés során azonban, nem csak a különbségeket, hanem a két ország közötti hasonlóságokat is vizsgálták.