Vastapssal jutalmazta a közönség kedden este a Nyugati nyaralás című magyar filmet a 18. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A fesztivál vendége volt Tiszeker Dániel és Lévai Balázs rendezők mellett Tasnádi István forgatókönyvíró, Pataki Ádám operatőr, valamint a főszereplők, azaz a Mauer család tagjai: Mészáros Máté, Pokorny Lia, Szőke Abigél és Tóth Mátyás.

Vígjáték és kémfilm

A vígjáték egyébként 1984-ben játszódik a Balaton partján. Története röviden: a veszprémi autószerelő (Mészáros Máté) családi nyaralását meghiúsítja, hogy az egyik gyerek útlevelét „biztonsági okokból” nem kapják meg. A férfi azonban nem hagyja veszni a nyarat, egy hirtelen ötlettől vezérelve kölcsönveszi egy disszidens magyar nála hagyott autóját. Ha már így alakult, a család a legnagyobb luxust szeretné élvezni a Balatonon, ezért a nyugatra igyekvő magyarok helyett eljátsszák a nyugatról érkező turistákat. A tervbe egyetlen hiba csúszik, felfigyel rájuk az állambiztonság. Ebből aztán mindenféle kalamajka támad, és a vígjátékba beleszövődnek egy kémfilm elemei is.

A stábnak a Nyugati nyaralás már a harmadik közös filmje. A #Sohavégetnemérős és a Nagykarácsony filmek korábban sikert arattak, az utóbbinak több mint 130 ezer nézője volt, a Nyugati nyaralás címűt pedig most premier előtt láthatta a közönség. A bemutató szeptember 15-én lesz Budapesten. A filmben egyébként nemcsak a ruhák, az autók, a bútorok, a hajviseletek idézik a 80-as éveket, hanem filmbejátszások (Linda), tévéműsorok (Bay Éva mint műsorvezető), de legfőképp a zene emlékeztet a múltra: megfér egymás mellett a KFT, Nena, az Európa kiadó vagy épp Soltész Rezső slágerei, a család pedig a Mézga családot juttatja eszünkbe.

A film vetítése után az alkotók a közönség előtt is beszéltek a kulisszatitkokról. Kiderült, maga a sztori Lévay Balázs távoli ismerőse történetének egy mondatából kerekedett ki. Pokorny Lia pedig úgy fogalmazott, olyan vidám volt a forgatás, mint maga a film, az első pillanattól megvolt a kémia a szereplők között. „A mi négyünk humora nagyon passzol egymáshoz, egy igazi nagycsaláddá forrtunk össze, de aztán az egész stáb is”, mondta.

A filmvetítés után sikerült a két rendezővel is beszélnünk.

– Most először vetítették a filmet közönség előtt. Úgy fogadták, ahogy előzetesen várták? – kérdeztük Lévay Balázst.

Figyelték a reakciót

– Valóban, a CineFest volt a teszt, és elképesztő érzés volt hallgatni az önök reakcióját – válaszolta. – Van, ahol nem is gondoltuk, hogy nevetni kellene, mégis nevettek, volt fordítva is. Jó volt figyelni, hogy a nézők mentek a történettel, éreztük a metakommunikációból, a kisugárzásból. Úgy érzem, megszerették a családot, mert az a legfontosabb, hogy érzelmileg el tud-e köteleződni a közönség. Egy vígjáték esetén mindig kritikus pont, hogy nevetnek-e. Itt jó volt hallani, hogy igen. Egy vígjáték esetén sokkal jobban mérhető a közönség reakciója. Annál rosszabb nincs, ha a poénoknál síri csönd van a nézőtéren.

Lévay Balázst arról is kérdeztük, hogy miért ketten rendezték a filmet.