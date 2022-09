A Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-magyarországi Szakcsoportja Tudományos Ülését tartják Miskolctapolcán. A kétnapos konferencia szombaton délután ér véget. A két évnyi pandémia az online kapcsolattartásra és az online gondolkozásra kényszerítette az orvosokat, ezért megszakadt az a több évtizedes hagyomány, hogy évente összejönnek és közvetlen eszmecserét folytatnak egymással. Utoljára 2019-ben Hollókőn találkoztak, amikor a salgótarjáni kórház vendégei voltak – mondta Dr. Nagy Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szülészet - Nőgyógyászati Centrum vezetője, orvosigazgató. Azonban már több alkalommal adott otthont megyénk is a regionális kongresszusnak. A két miskolci szülészeti osztály ez idő alatt integrálódott, létrehozván az ország egyik legnagyobb forgalmú Szülészeti és Nőgyógyászati Centrumát. Megújulásuk mind szakmai, mind építészeti, mind humánerőforrásaink tekintetében bekövetkezett – tette hozzá az orvosigazgató.

A szülés alternatívája

A szakcsoportba hat megye tartozik, 16 kórházzal. Ezúttal elsősorban a fiataloknak adnak teret a megmutatkozásra, hiszen ez egy viszonylag kisebb létszámú konferencia, ahol van idő és lehetőség kérdések feltevésére. Az előadásokat követő interaktív beszélgetések teszik még értékesebbé az elhangzottakat - hangsúlyozta Dr. Nagy Gábor. Hozzátette: a regisztrált résztvevők száma 139 fő, tehát kevésnek sem mondható. A kérdések megválaszolása után összegzik majd a tartalmakat, amelyeket érdemes „hazavinni” az orvosoknak. Szekció üléseken különböző témákban értekeznek. Egyik ilyen fontos kérdéskör a császármetszés, melynek száma világszinten emelkedik folyamatosan, azonban Magyarországon az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat, viszont csak nagyon kis mértékben, ezért ebből még van mit lefaragni – vélekedett a centrumvezető. Most 40,6 százalék az országos átlag, vagyis kis túlzással azt lehet mondani, hogy minden második szülés császármetszéssel végződik. Érdemes róla beszélni, hogy ez a szám sok vagy kevés, ezért is az egyik kiemelt témakör a konferencián.

Divatos eljárás

A másik szintén egyre népszerűbb téma a laparoszkópos sebészet, ezért természetesen bekerült a szakmai programba. Annak kérdése, hogy hogyan oldanak meg egy-egy műtéti problémát. Valószínűleg néhány éve még senki sem gondolta, hogy a hastükrözés eljárása a világon mindenhol ilyen mértékben előtérbe fog kerülni a műtéti repertoárban, mellyel egyre több mindent el tudnak végezni, hiszen számtalan előnye van – hangoztatta Dr. Nagy Gábor.

Egymástól tanulnak

Vezető szülész-nőgyógyászati szakemberek vesznek részt a tanácskozáson, ők tartják a referáló előadásokat különböző témákban. Ehhez kapcsolódnak a fiatal kollégák előadásai – mondta dr. Farkas László, osztályvezető főorvos. A szülészeti és a nőgyógyászati témák ketté oszlanak. A várandós gondozás, az ultrahang vizsgálatok, a szülés vezetés és a szülés körüli műtétek, valamint a nőgyógyászati beavatkozásoknál a különböző kórképek, illetve a daganatos betegségek ellátása. Ez konzervatív és műtéti eljárást is magában foglal. Alkalmas arra a konferencia, hogy a megyék egészségügyi szakemberei kicseréljék egymással tapasztalataikat az eddigi eredményeket megosszák és a gyakorlatban is átadják. Kapcsolatépítésnek is kiváló alkalom, hiszen akár arra is van lehetőség a későbbiekben, hogy asszisztáljanak egymás műtétjén az orvosok, így megtanulva az új technikákat – jegyezte meg a főorvos. Ez történt akkor is, amikor annak idején a Debreceni Klinikán tanulták meg a megyei kórház nőgyógyászai a laparoszkópos méh eltávolítást. Ez azt jelenti, hogy nem kell fölvágni a hasat a műtét során, hanem kis kamerát vezetnek be a hasüregbe és a méhet laparaszkópiával távolítják el a hüvelyen keresztül. Így a betegnek nem lesz vágás a hasán, sokkal hamarabb gyógyul, akár a második-harmadik napon elhagyhatja a kórházat - emelte ki Dr. Farkas László.