A miskolci zsinagóga szomszédságában tekinthető meg a nemrégiben kialakított Miskolci Zsidó Múzeum és Látogatóközpont. A kiállítás történelmi perspektívából, személyes emléktárgyak, díszes kegytárgyak és korabeli fényképek segítségével mutatja be a miskolci zsidóság történetét, hagyományait, szokásait, ebben a tárlatvezető Búzafalvi Tamás, a múzeum turisztikai munkatársa nyújt segítséget. Az újonnan megnyílt Miskolci Zsidó Múzeum köré alakuló baráti kör több előadással is készül az intézmény népszerűsítésére. Elsőként Markovics Zsolt miskolci főrabbi beszél majd a kóser étkezésről, az ezzel kapcsolatos szokásokról és tabuk nélkül mondja el a véleményét, hogy mennyire tarthatók be Magyarországon, vidéken ezek az előírások. Azt is megtudhatjuk: miként alakult ki ez a törvény, és van-e köze az egészséges élethez, majd arról is szól, hogy a zsidóság törvényei milyen mélységig befolyásolják a vallásos hívők életét.

Az első előadás szeptember 21-én, délután 5 órakor kezdődik a zsinagóga melletti imaterem étkezőjében. Minden előadás előtt vagy után megtekinthető a múzeum is.