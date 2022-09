Egy millió forint felajánlásban részesült dolgozói részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, amit 1 millió forinttal egészít majd ki saját forrásból. A Miskolci Zsidó Hitközség koncertet szervezett a helyi Művészetek Házában. A Budapest Klezmer Band szórakoztatta a közönséget. A jótékonysági rendezvényen gyűjtött felajánlást ünnepélyes keretek között adták át a szervezők az egészségügyi intézmény képviselőinek.

Dr. Révész János, a megyei kórház főigazgatója elmondta: a kórháznak egyre többen adományoznak. A mostani pénzadományból a nővérszállóhoz és a GYEK sürgősségi részlegéhez bútorokat és egyéb berendezéseket vásárolnak majd.

Grósz Endre, a Miskolci Zsidó Hitközség ügyvezetője és alelnöke beszámolt róla, hogy a kezdeményezést a Mazsihisz is támogatta. További tervük pedig, hogy egy másik műsort is elhoznak Budapestről Miskolcra és ennek teljese bevételét is a megyei kórháznak fogják felajánlani.

A Miskolci Zsidó Hitközség képviseletében Deutsch Miklós elnök is megjelent. Az adományozóknak támogatói emlékplakettet nyújtottak át.