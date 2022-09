Grósz Endre, a Miskolci Zsidó Hitközség ügyvezetője és alelnöke beszámolt róla, hogy a kezdeményezést a Mazsihisz is támogatta. További tervük pedig, hogy egy másik műsort is elhoznak Budapestről Miskolcra és ennek teljese bevételét is a megyei kórháznak fogják felajánlani.

A Miskolci Zsidó Hitközség képviseletében Deutsch Miklós elnök is megjelent. Az adományozóknak támogatói emlékplakettet nyújtottak át.