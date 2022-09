Mint minden évben, ezúttal is a kerékpáros érkezett elsőként célba csütörtök reggel az autómentes nap eljutási versenyén. A Felső-Majláth és a Városház tér közötti útszakaszt mindössze 13 perc alatt tette meg. A tavalyi időt 4 perccel javította meg, és csak 2015-ben ért el ilyen jó eredményt az eljutási verseny akkori kerékpárosa. Néhány perc elteltével futott be a személyautó, a menetideje 19 perc volt, majd az MVK Zrt. villamosa és elektromos autóbusza is megérkezett, épp egyszerre, 21 percre volt szükségük. A futó sem szégyenkezhet, hiszen 42 perc alatt tette meg a cseppet sem rövid távot.

Ingyen utazhatnak

Miskolc immár 22. alkalommal vesz részt az Európai Mobilitás Hét és autómentes nap szervezésében. A rendezvény a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsíti. Cél, hogy minél kevesebben közlekedjenek autóval, és minél többen kerékpárral vagy villamossal, autóbusszal. Ennek érdekében ma az autósok és családtagjaik egész nap ingyen utazhatnak a közösségi közlekedési eszközökön, ha felmutatják forgalmi engedélyüket.

Valószínűleg sokan hallottak az autómentes napról, mert többen is két keréken érkeztek a Szent István térre, ahol a bringásokat reggeli várta. Ez volt a jutalmuk, hogy előnyben részesítették a környezetkímélő közlekedési eszközt.

Jobban figyelnek

Az eljutási verseny első befutóját, Vincze Leventét, a DVTK kerékpáros szakosztályának vezetőjét kérdeztük, hogyan látja a város biciklis szemmel.

– Kerékpárral gyorsan lehet haladni, hiszen szerintem mindenki tapasztalja, hogy amíg az autók hosszú sorban állnak és várakoznak, addig a bringások mellettük elhajtanak. Az, hogy két keréken rövid idő alatt el lehet jutni bárhová, nagyon nagy előny, és mindenkit arra sarkallok, hogy ha teheti, közlekedjen inkább kerékpárral – fogalmazott Vincze Levente.