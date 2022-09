Hernádnémeti már kinőtte a korábbi bölcsőde épületét, ugyanis a település kedvelt célpontja lett a családot alapító fiatal pároknak. Ennek megfelelően egyre több gyermek születik, így a korábbi kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde, illetve egy másik épületben működő minibölcsőde kapacitása már kevésnek bizonyult. Azt is szerették volna, ha egy helyre kerülnek a bölcsisek. Ezért kezdődött el az új négycsoportos, 48 férőhelyes, közel 700 négyzetméter alapterületű bölcsőde építése az óvoda területén, annak szomszédságában – amelyet egyébként a közeljövőben szintén bővíteni szeretne a település. Az új bölcsőde alapkövét 2020. október 3-án tették le, amely eseményen szintén részt vett Novák Katalin, akkor még család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként, aki akkor az Esélyotthon Program keretében lakásokat is átadott a településen.

Másodszor köszönthették

– Két évvel ezelőtt hasonló körben esély otthon program keretében lakásokat adtunk át és letettük a bölcsőde alapkövét. Akkor azzal váltunk el, hogy találkozunk majd a bölcsőde átadásán. Azt szoktuk mondani, az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó – kezdte ünnepi beszédét dr. Orosz Zsolt, Hernádnémeti nagyközség polgármestere. – Mi igyekeztünk megtartani ezt az ígéretet és elkészült a bölcsőde. Óriási megtiszteltetés, hogy Novák Katalin eljött hozzánk és már másodszor köszönthetjük a településen. Fontos dolog miatt vagyunk itt, a gyermekeinkért, a gyermekeink jövőjéért, ettől nincs fontosabb dolog a világon, Ezért építettük ezt a bölcsődét, amelyhez hazai forrásból nyertünk pályázatot, önerővel kiegészítve, a forrás pedig biztosította az eszközöket, játékokat is.

Hozzátette: a település az eredményeit annak köszönheti, hogy szorgalmas emberek lakják, az intézmények vezetői, dolgozói pedig nagy odaadással és hozzáértéssel dolgoznak. Miután saját bevételeik alacsonyak a pályázati lehetőségeket igyekeznek maximálisan kihasználni és sok munkával szorgalommal haladni előre.

Esély a fiataloknak

– Két éve azt ígértem eljövök a bölcsőde avatására is, örülök, hogy ennek az ígéretnek most eleget tehetek, köszönöm, hogy nem felejtették el ezt a meghívást, és, hogy itt lehetek, közösen ünnepelhetünk – mondta Novák Katalin. – Hiszen ünnepnap ez, a település számára kiemelten fontos, de nekünk is az, hiszen azzal, hogy Hernádnémetiben bölcsődét avathatunk azt jelenti, hogy hiszünk, bízunk a jövőben és a jövő gyermekeinek építkezünk. Két év alatt készült el ez az épület, ami nem is hosszú idő, ismerve azt, hogy mit jelent ma építkezni. Aki építkezik, az szeretne jobb körülményeket biztosítani a következő generációnak. Két éve kilenc Esélyotthont adtunk át, ami nem csak egy fantázianeve ennek a programnak, hanem valóban esélyt szerettünk volna adni a fiataloknak, hogy ott boldoguljanak, ahol születtek. Ezek az otthonok pedig már megteltek élettel, és azt szeretnénk, ha hosszú távon is itt maradnának ezek a fiatalok Hernádnémetiben. Ami Magyarországon történik, az arról szól, hogy mindenki megtalálhassa a boldogulását nem csak a fővárosban, hanem az ország bármely pontján, a kistelepüléseken is.

A köztársasági elnök hozzátette: azt üzenik a fiataloknak, hogy nincsenek egyedül, ha a családalapításon gondolkodnak, ha egy ilyen döntést meghoznak. Biztatják bátorítják őket, hogy mondjanak igent a családalapításra, a közös jövőre, Magyarország számít rájuk, mellettük vannak, amikor meghozzák ezeket a döntéseket és nem engedik el a kezüket akkor sem, mikor később a gyermekek megszülettek. Erről szól a most átadott bölcsőde is. Szeretnék megadni a választás szabadságát, akkor is, amikor már megvannak a gyermekek. Az is egy szabad döntés, hogy ki mennyi gyermeket vállal, és, hogy mikor megy vissza a munkaerő világába. Sok családnak szüksége van arra, hogy két keresetből tartsák fel magukat és ilyenkor is mellettük állnak. Van lehetőség arra is, hogy hosszabban maradjon otthon valaki és arra is van lehetőség, hogy a nagyszülő maradjon otthon, hiszen a nagyszülői gyed ma elérhető Magyarországon. Illetve ott vannak a bölcsődék, amelyek a megfelelő hátteret biztosítják a biztonságos gyermekneveléshez – ma már közel ezer településen van bölcsőde, ez háromszor annyi, mint tíz évvel ezelőtt.

Támogató közösség

Novák Katalin a személyes élményét is megosztotta, hogy milyen volt elsőszülött gyermekét bölcsődébe vinni, emlékszik a döntésre, és megemlítette azt is, hogy hamarosan dr. Koncz Zsófia is megtapasztalhatja majd ezt az érzést, a döntést, hiszen gyermekáldás elé néz.

„Ezek nehéz döntések, de ezeknek a nehéz döntéseknek a meghozatalát követően jó, ha számíthatnak egy támogató közösségre. Mi büszkék vagyunk rá, hogy a fogantatástól fogva ott vagyunk a gyermekek mellett és végig kísérjük az útjukat, amikor pedig fiatal felnőtté válnak ismét ott állunk mellettük, amikor a családalapításról szóló döntésüket meghozzák” – tette hozzá.

Az ünnepi beszédeket követően Novák Katalin, dr. Koncz Zsófia, dr. Orosz Zsolt és Kerekes Jánosné intézményvezető vágta át a nemzeti színű szalagot az ovi gyermekeinek segítségével, akik kis műsorral is kedveskedtek. Az átadást bejárás követte, melynek végén dr. Koncz Zsófia tartott pohárköszöntőt hangsúlyozva milyen nagy dolog, hogy egy két évvel ezelőtti alapkőletételt követően ma már át is adhatták az intézményt. Egyben megköszönte Novák Katalinnak a jelenlétét és azt is, hogy meghívta Magyarországra Ferenc pápát. Hozzátette: Hernádnémeti példaértékű, sokat foglalkoznak a fiataloknak, és valóban sok fiatal telepedik itt le.